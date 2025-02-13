13 февраля 2025, 07:38

Пожар в частном доме в Подмосковье унес жизни трех человек

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Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Яхрома в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В городе Яхрома загорелся частный дом в садовом товариществе Яхонт. Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 70 квадратах. При тушении обнаружены тела трех человек», - заявили в ведомстве.

К ликвидации огня привлекли 26 спасателей и восемь единиц техники. Дознаватели МЧС вместе с представителями Следкома начали устанавливать причину случившегося.

Ранее пожар произошел в Пензенской области в селе Мордовский Ишим. Огонь охватил крышу дома площадью 40 квадратных метров, само здание полностью выгорело внутри. После тушения пламени специалисты нашли тело 86-летней хозяйки жилья.

Спасатели Пожары Россия
13 февраля 2025, 02:12
Взрывы прогремели в белорусском городе Гомеле
РИА «Новости»
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Жители белорусского города Гомеля сообщили о звуках взрывов и ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал видео, снятые очевидцами.

«В Гомель падает, смотри. Прям в город летит», - говорил голос за кадром.

Местные жители рассказали, что услышали мощный взрыв в районе 00:30, причем в разных частях Гомельского района. Самые громкие звуки зафиксировали в микрорайоне Волотов и деревне Романовичи. Там жители сообщили о ярких вспышках в небе и неизвестном падающем горящем объекте.

Предположительно, могла сработать система противовоздушной обороны.

Официальная информация об этом пока не поступала.

Канал напомнил, что в сентябре 2024 года в Гомельском районе произошло аналогичное происшествие. Тогда Минобороны республики сообщало, что дроны нарушили воздушное пространство страны и были уничтожены силами ПВО.

Прошлой осенью президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил силовикам и военным сбивать неизвестные БПЛА всеми способами.

Белоруссия Военные Взрывы ПВО
12 февраля 2025, 22:26
«Все бокалы полетели». Глава угрозыска Батайска ранил людей при дебоше в баре
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Во время дебоша в одном из баров в Ростове-на-Дону врио начальника уголовного розыска Батайска Виссарион Тоноян поранил директора и охранника. Об этом 360.ru рассказал сотрудник заведения.

По его словам, Тоноян пришел в бар с девушкой. В какой-то момент он начал оскорблять фотографа. Когда в их разговор вмешалась хозяйка заведения, силовик начал еще больше злиться. Потом к нему подошли охранники.

«Он угрожал, что нас закроет. Ну, что он именно подразумевал, понятно. Потом Тоноян начал бить по барной стойке до такой степени, что все бокалы полетели в нашего руководителя, она получила травму», - сказал собеседник 360.ru.

Когда сотрудники бара пытались вытащить полицейского на улицу, он активно сопротивлялся. В итоге один из охранников поранил ногу и палец.

На выходе из бара силовик несколько раз терял сознание. При этом было непонятно, находился ли он в алкогольном или наркотическом опьянении, отметили сотрудники заведения. Все это время рядом с Тонояном была его знакомая девушка, которая наводила панику своими криками.

По данным МВД по Ростовской области, конфликт произошел 1 февраля. Заявления в полицию по этому факту не поступали. Видео, на котором силовик выяснял отношения с барменом , ранее попали в распоряжение 360.ru.

Драки Видео Полиция Ростовская область
12 февраля 2025, 18:59
Дело о массовом отравлении «Мистером Сидром» поступило в суд Самары
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Дело против Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна, руководивших компанией-производителем «Мистера Сидра», поступило в суд Самары. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебную картотеку.

По данным следствия, Гусейнов и Айрапетян решили снизить расходы и время на производство сидра и ради этого решили вливать этиловый спирт в растворимый сок вместо того, чтобы добиваться брожения продукта.

Для этого они купили краденый спирт без документов, хранившийся на полицейском складе. Этот спирт, оказавшийся метиловым, использовался для производства 48 тысяч литров отравленного алкоголя.

Всего от употребления «Мистера Сидра» в июне 2023 года погибли 50 человек, еще 66 пострадали.

Трех похитителей метанола в прошлом году приговорили к реальным срокам. Они все получили от 3,25 до 3,5 года колонии.

Суд Алкоголь Продукты отравление сидром в России
12 февраля 2025, 15:53
Глава угрозыска Батайска устроил дебош в баре
РИА «Новости»
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Временно исполняющий обязанности уголовного розыска Батайска Виссарион Тоноян устроил дебош в баре в Ростове-на-Дону. В распоряжении 360.ru появились кадры из заведения.

На опубликованном видео можно заметить, как силовик начал выяснять отношения с барменом. Он схватил бутылку и размахнулся в сторону оппонента, но Тонояна остановил свидетель.

Telegram-канал Don Mash уточнил, что в момент конфликта полицейский находился в заведении с братом и спутницей. Девушка-администратор хотела сгладить ситуацию, но Тоноян плеснул ей в лицо напитками со стойки.

При этом полицейский был в таком состоянии, что падал в обморок. Сотрудникам заведения пришлось вызвать скорую помощь.

В пресс-службе главка МВД по Ростовской области отметили, что конфликт произошел еще 1 февраля. Заявления или сообщения в полицию по этому факту не поступили. Ведомство начало проверку, в ходе которой установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям участников конфликта и примет решение в соответствии с законодательством.

Ранее скрипач Большого театра стал участником массовой драки в московском клубе.

Драки МВД РФ Полиция Ростовская область

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