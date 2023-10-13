Пожар в частном доме в Химках потушили

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Второй этаж здания, судя по видео, полностью выгорел. Пожар начался утром 13 октября на Центральной улице, 2/5, строение 3.

Местная жительница рассказала, что, когда вышла на улицу, увидела вспышку огня в здании. Она предположила, что в загоревшемся доме мог взорваться баллон. Однако женщина добавила, что не слышала хлопка.

Спасатели экстренно выехали на место случившегося. Днем в пятницу пламя удалось потушить. Информации о пострадавших пока нет.

Представители ГУ МЧС по региона не раскрыли детали произошедшего. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются.