09 декабря 2024, 15:39

Пожар в цеху на востоке Москвы потушили. Из здания эвакуировались 25 человек

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Малярный цех и покрасочная камера загорелись на производстве на востоке Москвы. Из объятых пламенем помещений еще до прибытия спасателей эвакуировались 25 человек. Об этом сообщил 360.ru источник.

Сейчас открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара - около 150 квадратных метров. На тушении работали три пожарных рукава. Газовых баллонов в здании нет, добавил собеседник 360.ru.

По сообщению пресс-службы МЧС , на месте происшествия задействованы 29 пожарных и восемь единиц техники. Пострадавших нет.

Накануне пожар вспыхнул в магазине смартфонов в торговом центре, находящемся в проезде Дежнева. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пострадали два человека - один получил ожоги, второй отравился продуктами горения.

Пожары Москва
09 декабря 2024, 15:46
Заводчицу из Балашихи обвинили в продаже зараженных щенков
Телеканал «360»
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В Балашихе местную заводчицу по имени Наталья обвинили в продаже зараженных паразитами щенков. Об этом 360.ru рассказала жительница Елизавета — ее собака по кличке Теона умерла в два месяца из-за глистов.

«Мы приобрели щенка мальтипу 20 ноября. Заводчица предоставила подложные ветеринарные документы. Щенок был заражен глистами в невероятно большой степени, что стало причиной его смерти 2 декабря», - рассказала хозяйка собаки.

По ее словам, случившееся - не единичный случай. По словам женщины, заводчица занимается продажей больных щенков мальтипу, пуделей, шпицев, чихуахуа и других пород не менее 10 лет по поддельным документам.

«Соседи неоднократно жаловались на ужасный трупный запах и антисанитарные условия в ее квартире. Сколько животных погибло по ее вине - неизвестно, но эта цифра, к сожалению, может быть очень большой и продолжать расти», - возмутилась Елизавета.

В день смерти щенка хозяйка написала заявление в полицию.

«[Заводчицу] вряд ли можно привлечь по нашей истории, хотя там до 10 статей на нее насчитывается. Мы собрали подписи от соседей на коллективную жалобу для семи инстанций. Вот это может нам помочь, но не факт. Сами сейчас будем обращаться в суд, а так же активно ищем пострадавших конкретно от ее рук», - добавила Елизавета.

Он уточнила, что стоимость зараженных щенков достигает 65-70 тысяч рублей.

360.ru попытался связаться с заводчицей, но на момент написания материала оперативно получить комментарий не удалось.

В Забайкалье в октябре девушка Людмила спасла ротвейлера Барона из рук недобросовестного хозяина. У собаки обнаружили гниющую опухоль в паховой области, также у пса был выбит глаз. Питомцу провели операцию, после чего его отдали на передержку.

Суд Собаки Животные Балашиха
09 декабря 2024, 14:35
В центре Москвы спасли ребенка, застрявшего в батарее
РИА «Новости»
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На улице Новый Арбат в Москве спасли восьмилетнего ребенка, застрявшего в батарее. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, ребенок остался дома один, зачем-то сунул руки в батарею и не смог их оттуда вытащить. Прибывшие спустя 20 минут экстренные службы освободили его и осмотрели. Помощь врачей ему не потребовалась.

Ранее в Дагестане первоклассница спасла знакомого мальчика , провалившегося под лед. Они вместе пришли на озеро, мальчик попытался проверить руками прочность льда, но упал в ледяную воду. Глава региона Сергей Меликов поручил местным чиновникам представить девочку к награде.

Дети Москва
09 декабря 2024, 13:52
Утащил в овраг и растерзал. Медведь убил замдиректора камчатской золотодобывающей компании
Global Look Press
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Вышедший из спячки медведь убил работника одного из акционерных обществ Камчатского края, занимающихся геолого-разведочной и рудодобывающей деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба СК по Камчатскому краю.

По данным Telegram-канала «112» , медведь зашел на территорию Озернинского горно-металлургического комбината и напал на заместителя генерального директора по технологиям компании, владеющей рудником и заводом.

Хищник утащил 46-летнего мужчину в ближайший овраг и растерзал его. Крики услышали сотрудники комбината. Они пришли на помощь мужчине, но спасти его не удалось.

Животное застрелил на месте начальник службы безопасности предприятия. СК начал проводить проверку.

Ранее медведь набросился на острове Итуруп на двух мужчин: местного жителя и туриста. Состояние пострадавшего путешественника оценили как тяжелое, у него «частично снят скальп». Местный житель получил незначительные травмы.

Медведи Животные Камчатка Следственный комитет России
09 декабря 2024, 12:50
В самарском лицее «Престиж» старшеклассник снял штаны и запрыгнул на школьника
Телеканал «360»
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В самарском лицее «Престиж» старшеклассник домогается до учеников. Видео из образовательного учреждения появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как школьник снял штаны и запрыгнул на другого ученика.

СУ СК по Самарской области завел уголовное дело по факту преступления сексуального характера. По данным следователей, старшеклассник под угрозой расправы домогается до ребят.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила пресс-служба СУ СК.

В октябре уголовное дело завели против учителя в селе Степное в Ставропольском крае. Мужчину заподозрили в домогательствах в отношении школьницы. Педагога уволили.

Уголовное дело Преступления Видео Школьники

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