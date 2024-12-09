Пожар в цеху на востоке Москвы потушили. Из здания эвакуировались 25 человек

В Балашихе местную заводчицу по имени Наталья обвинили в продаже зараженных паразитами щенков. Об этом 360.ru рассказала жительница Елизавета — ее собака по кличке Теона умерла в два месяца из-за глистов.

«Мы приобрели щенка мальтипу 20 ноября. Заводчица предоставила подложные ветеринарные документы. Щенок был заражен глистами в невероятно большой степени, что стало причиной его смерти 2 декабря», - рассказала хозяйка собаки.

По ее словам, случившееся - не единичный случай. По словам женщины, заводчица занимается продажей больных щенков мальтипу, пуделей, шпицев, чихуахуа и других пород не менее 10 лет по поддельным документам.

«Соседи неоднократно жаловались на ужасный трупный запах и антисанитарные условия в ее квартире. Сколько животных погибло по ее вине - неизвестно, но эта цифра, к сожалению, может быть очень большой и продолжать расти», - возмутилась Елизавета.

В день смерти щенка хозяйка написала заявление в полицию.

«[Заводчицу] вряд ли можно привлечь по нашей истории, хотя там до 10 статей на нее насчитывается. Мы собрали подписи от соседей на коллективную жалобу для семи инстанций. Вот это может нам помочь, но не факт. Сами сейчас будем обращаться в суд, а так же активно ищем пострадавших конкретно от ее рук», - добавила Елизавета.

Он уточнила, что стоимость зараженных щенков достигает 65-70 тысяч рублей.

360.ru попытался связаться с заводчицей, но на момент написания материала оперативно получить комментарий не удалось.

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