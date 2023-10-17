Пожар в автосервисе потушили на востоке Москвы

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По данным ведомства, ранним утром 17 октября на востоке столицы произошел пожар в одноэтажном кирпичном здании автосервиса. Пламя охватило 750 квадратных метров. На место прибыли 100 огнеборцев на 30 машинах. К семи утра пожар удалось полностью потушить.

Предположительно, обошлось без пострадавших. Все причины и обстоятельства возникновения возгорания установят специалисты.

Ранее один человек погиб при пожаре на улице 9 Мая в Москве. По информации «360», загорелся одноэтажный сарай. Пламя уже потушили. Во время разбора завалов обнаружили труп.

Еще один пожар случился в производственном здании на улице Вучетича в САО Москвы. Специалисты выяснили, что в одном из помещений загорелись стройматериалы и мебель. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.