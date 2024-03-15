Пожар в ангаре потушили в Новгородской области

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«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», - отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что пожар вспыхнул в ангаре на территории пилорамы в городе Чудово Новгородской области. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Информации о пострадавших не сообщали. Угрозы другим домам уже нет. На месте происшествия работают специальные службы, которые установят точные причины и обстоятельства.

Незадолго до этого строящийся многоквартирный дом загорелся в Твери. В результате возгорания никто не пострадал.