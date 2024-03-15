15 марта 2024, 08:28

Пожар в ангаре потушили в Новгородской области

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пожар, который вспыхнул в ангаре на территории пилорамы в Новгородской области, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», - отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что пожар вспыхнул в ангаре на территории пилорамы в городе Чудово Новгородской области. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Информации о пострадавших не сообщали. Угрозы другим домам уже нет. На месте происшествия работают специальные службы, которые установят точные причины и обстоятельства.

Незадолго до этого строящийся многоквартирный дом загорелся в Твери. В результате возгорания никто не пострадал.

Пожары Россия
15 марта 2024, 05:57
Пенсионерка забыла пакет с 1,4 млн рублей в кондитерской
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Томске полицейские вернули пенсионерке более 1,4 миллиона рублей, которые она оставила в сумке в одной из городских кондитерских. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД России по Томской области.

В полицию обратилась местная жительница, которая нашла в одной из томских кондитерских пакет с крупной суммой денег. Правоохранители прибыли в торговую точку, где изучили записи с камер видеонаблюдения и уже в течение суток установили, что сумку с наличными потеряла 65-летняя горожанка.

«Как выяснили стражи правопорядка, пенсионерка сняла со своего счета более 1,4 миллиона рублей и по пути домой зашла в магазин за пирожными, где и забыла пакет с наличными», - говорится в сообщении.

Полицейские вернули потерянные сбережения пожилой женщине.

В начале марта мошенники обманули жительницу Иркутской области, убедив ее взять займ на сумму 1,7 миллиона рублей , а затем перечислить деньги на «безопасный счет». Своевременное вмешательство полиции спасало женщину от потери квартиры, которую ее убеждали продать те же аферисты.

Пенсионеры Магазины Сибирь Деньги Полиция
15 марта 2024, 03:14
Детям заклеивали рты скотчем в детском саду в Севастополе
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В одном из детских садов Севастополя нянечка использовала противоправные меры воспитания. Она заклеивала рты шумным воспитанникам скотчем, сообщило издание ForPost.

По данным журналистов, один из детей рассказал родителям, что няня заклеивала им рты скотчем. За происходящим спокойно наблюдала воспитатель. Родители ребенка поделились информацией в групповом чате.

Представители городского департамента образования сообщили, что после случившегося заведующая встретилась с родителями детсадовцев и стала извиняться за поведение сотрудницы.

Через несколько дней помощница воспитательницы сама написала заявление об увольнении. Руководство дошкольного учреждения провело внеплановый инструктаж со всеми сотрудниками, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Ранее в Сочи суд отправил под домашний арест воспитателей детского сада, которые подозреваются в избиении детей. Пострадавшими стали восьмилетняя девочка и семилетний мальчик.

Дети Севастополь Детские сады
15 марта 2024, 01:12
Годовалую девочку ошпарили кипятком в Калининграде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Калининграде годовалая девочка получила серьезные термические ожоги, когда ее мать случайно опрокинула на нее пароварку с кипятком. Об этом сообщило издание «Клопс».

«Мама девочки несла пароварку, в которой было около 1,5 литра горячей воды, запнулась и опрокинула емкость на сидящего ребенка», - уточнило издание.

Несчастный случай произошел в квартире, где жила семья, вечером в среду, 13 марта. Отец ребенка вызвал скорую помощь.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Девочка получила ожоги туловища, шеи и рук, занявшие около 25% ее тела.

В конце февраля житель Москвы случайно облился кипятком , но от госпитализации отказался и спустя неделю умер.

В том же месяце другой житель столицы получил ожоги 22% тела , когда в нетрезвом состоянии решил принять ванну и случайно набрал в нее слишком горячую воду. Его экстренно госпитализировали, но несмотря на усилия врачи мужчина позже скончался.

Дети Больницы Калининград
14 марта 2024, 22:26
Новые подробности появилось в деле о групповом сексе с 11-летней девочкой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В деле о групповом сексе трех восьмиклассников с 11-летней школьницей в Первоуральске появились новые подробности. Оказалось, что в тот же день к девочке приходили еще два подростка, с которыми она познакомилась в социальных сетях. Об этом написал портал E1.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, девочка сама написала подросткам и пригласила их к себе, где они вместе выпивали алкоголь.

«Все было добровольно. По рассказам этой девочки, она не первый раз же сексом занимается. Но поскольку у нее такой возраст, то любой сексуальный контакт автоматически считается изнасилованием. Изначально к ней пришло пятеро парней, но двое более умных ушли, а эти трое остались», - рассказал источник.

Ранее стало известно, что в Первоуральске 11-летняя школьница занялась сексом с тремя восьмиклассники. Якобы таким образом девочка «поздравила» подростков с 23 Февраля. Происходящее школьники снимали на видео. Мать одного из них нашла порноролики в телефоне сына и обратилась в полицию.

Следователи возбудили дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Теперь подросткам грозит до шести лет колонии.

Школьники Изнасилования Секс Полиция

Новости по теме