Пожар уничтожил жилые дома в дагестанском селе Хутрах

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В ведомстве заявили, что сообщение на пульт дежурного поступило в 15:47. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя только к 19:07 на площади в 800 квадратных метров. Для ликвидации огня также привлекли местных жителей.

Глава Единой дежурной диспетчерской службы Цунтинского района Магомедкамиль Анварбегов в комментарии ТАСС заявил, что в селе сгорели до восьми строений, из которых шесть - это жилые дома. Он добавил, что проживающие в населенном пункте 500 жителей остались без света.

Прокуратура Дагестана начала проверку для оценки требований соблюдения закона о пожарной безопасности.

Пользователи социальных сетей опубликовали кадры с места пожара. На них видно, что пламя потушили еще не полностью.