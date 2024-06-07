07 июня 2024, 09:21

Пожар со взрывом произошел на крыше жилого дома в Магадане

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В Магадане загорелся рубероид на крыше жилого многоквартирного дома, огонь распространился на 100 квадратных метров. Возгорание потушили, никто не пострадал. МЧС Магаданской области показало видео пожара.

«Нет причин для паники! <…> Возгорание рубероида на крыше пятиэтажного дома на улице Карла Маркса, 72а в Магадане испугало сегодня пользователей социальных сетей», - сообщила пресс-служба.

Пожар произошел при проведении строительных работ. Прибывшие на место подразделения потушили огонь на площади около 100 квадратных метров, никто не пострадал.

МЧС показало видео пожара. С крыши панельной пятиэтажки шел густой черный дым. Telegram-канал Shot сообщил, что после возгорания взорвался газовый баллон, на мгновение в небо поднялись клубы огня.

Трехэтажный склад горел 6 июня на Каширском шоссе в Москве. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

В Магадане загорелся рубероид на крыше жилого многоквартирного дома, огонь распространился на 100 квадратных метров. Возгорание потушили, никто не пострадал.

МЧС Магаданской области показало видео пожара.

Пожары МЧС РФ
07 июня 2024, 08:46
Число пострадавших в аварии с трамваями в Кемерове достигло 130
РИА «Новости»
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Количество пострадавших пассажиров в результате столкновения трамваев в Кемерове увеличилось до 130, один человек скончался. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

«Согласно последним данным, пострадали 130 человек, один скончался. Амбулаторную помощь получают 109 человек, среди них 10 детей. В медицинские учреждения госпитализировали 21 человека», - сообщил источник.

Авария с двумя трамваями в Кемерове произошла утром 6 июня в районе Кузнецкого моста через реку Томь. Следственный комитет по факту ЧП завел два уголовных дела, правоохранители задержали мастера и директора Кемеровской электротранспортной компании, которая допустила выход неисправного трамвая в рейс.

Ранее один из пассажиров попавшего в аварию трамвая сообщил 360.ru, что перед столкновением из трамвая начали выпадать люди.

Пожары МЧС РФ
07 июня 2024, 06:53
Последствия смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье сняли на видео
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Вахтовый автобус опрокинулся в Могочинском районе. К месту аварии выехала следственно-оперативная группа. Последствия ДТП показала пресс-служба Следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Авария произошла 7 июня в трех километрах от поселка Давенда. Вахтовый автобус на базе автомобиля «Урал» опрокинулся в лесополосе. Следователи осмотрели машину и допросили участников ДТП. В рамках доследственной проверки они опросят руководство предприятия и запросят документацию.

«По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», - заявил старший помощник руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

ДТП Видео Следственный комитет России
07 июня 2024, 06:43
Одного из 28 пострадавших в ДТП в Забайкалье госпитализировали в тяжелом состоянии
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Вахтовый автобус попал в аварию в Могочинском районе на северо-востоке Забайкальского края. Пострадали 28 человек, из них трое умерли. Одного госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав.

По данным на 11:00 (05:00 по московскому времени) пострадали 28 человек. Из них трое погибли. Из оставшихся 25 человек 19 потребовалась госпитализация. Шести пострадавшим оказали медпомощь на месте происшествия. На этапе эвакуации находятся 15 человек, из них восемь уже прибыли в Могучинскую центральную районную больницу. Один пациент - в стабильно тяжелом состоянии.

«Сформирована бригада врачей хирургического профиля и медсестер, в состав которой вошли врачи-травматологи, хирурги, нейрохирурги, операционные сестры, сестры-анестизисты», - сообщила замминистра здравоохранения Забайкалья, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Елена Аранина.

Автобус на базе автомобиля «Урал» опрокинулся в трех километрах от поселка Давенда. Он перевозил рабочих-вахтовиков.

ДТП Минздрав
07 июня 2024, 04:00
Три человека погибли при ДТП в Забайкальском крае
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Три человека погибли в ДТП с участием вахтового автомобиля в Забайкальском крае. Также известно о 19 пострадавших, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Авария произошла в поселке Давенда Могочинского района. Вахтовый автомобиль перевозил бригаду рабочих.

«19 пострадавших и трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ», - отметили в ведомстве.

На месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Причины дорожного происшествия устанавливаются.

Днем, 6 июня, в Кемерове столкнулись два трамвая , которые шли в попутном направлении. После аварии за медпомощью обратились 108 человек. Медики госпитализировали 20 пострадавших. ГИБДД показала фото с места происшествия.

Скорая помощь ДТП Минздрав

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