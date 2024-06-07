Пожар со взрывом произошел на крыше жилого дома в Магадане
В Магадане загорелся рубероид на крыше жилого многоквартирного дома, огонь распространился на 100 квадратных метров. Возгорание потушили, никто не пострадал. МЧС Магаданской области показало видео пожара.
«Нет причин для паники! <…> Возгорание рубероида на крыше пятиэтажного дома на улице Карла Маркса, 72а в Магадане испугало сегодня пользователей социальных сетей», - сообщила пресс-служба.
Пожар произошел при проведении строительных работ. Прибывшие на место подразделения потушили огонь на площади около 100 квадратных метров, никто не пострадал.
МЧС показало видео пожара. С крыши панельной пятиэтажки шел густой черный дым. Telegram-канал Shot сообщил, что после возгорания взорвался газовый баллон, на мгновение в небо поднялись клубы огня.
Трехэтажный склад горел 6 июня на Каширском шоссе в Москве. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров.
В Магадане загорелся рубероид на крыше жилого многоквартирного дома, огонь распространился на 100 квадратных метров. Возгорание потушили, никто не пострадал.
МЧС Магаданской области показало видео пожара.