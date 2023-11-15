Пожар случился в жилом доме в центральном округе Москвы

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Изначально поступила информация о задымлении в подъезде дома № 16 на Неглинной улице. На место случившегося прибыли спасатели, которые обследовали помещение. Жителям потребовалась эвакуация - из квартиры на третьем этаже вызволили троих человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утоняется, что утеплитель загорелся между вторым и третьем этажами жилого дома. Видимая площадь пожара достигла семи квадратных метров. В здании отключили газ. Спасатели занимаются тушением огня.

Ранее на улице Дубининской в Москве в одном из зданий начался пожар. На место выехала служба спасения, потребовались дополнительные силы.