Пожар случился на производстве карнавальных костюмов в Москве

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Спасателей около 06:20 вызвали в здание художественно-производственного комбината на улице Вучетича. По словам заявителя, из пятиэтажного кирпичного здания шел черный дым, внутри могли находиться люди. Приехавшие на место спасатели подтвердили, что произошло возгорание.

Открытый огонь обнаружили на пятом этаже. К 06:49 его ликвидировали. Специалисты выяснили, что в одном из помещений загорелись стройматериалы и мебель. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Складское помещение с резиновыми покрышками загорелось 14 октября в 1-м Иртышевском проезде на востоке Москвы. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.