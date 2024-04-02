Пожар случился на НПЗ в Нижнекамске в результате атаки беспилотника

По его данным, никто не пострадал. Огонь уже потушили.

Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова. Известно, что технологический процесс на предприятиях нарушить не удалось. При этом конкретные предприятия не назывались. По мнению Минниханова, главной целью было посеять панику среди населения. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Два дрона ударили по общежитию «Алабуга», в результате чего пострадали два человека.

Люди эвакуировались сами. Всего при атаке БПЛА в Елабужском районе ранило семерых. Троим из них потребовалась госпитализация, остальных после осмотра медиков отпустили домой.