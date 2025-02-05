Пожар разгорелся в гостинице «Имрус» в центре Москвы

По его данным, пожар начался на минус втором этаже в бойлерной, произошло возгорание оборудования на площади в два квадратных метра. Из гостиницы еще до приезда спасателей эвакуировали 14 человек.

Как сообщила пресс-служба МЧС России , огнеборцы ликвидировали горение и произвели проверку этого и других помещений. При тушении работали 34 специалиста и 10 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее в селе Верхнее Мячково в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на стоянке маршруток, которая находится на территории промышленной зоны. В результате сгорели более 30 машин. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.