05 февраля 2025, 21:44

Пожар разгорелся в гостинице «Имрус» в центре Москвы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В центре столицы произошло возгорание в гостинице «Имрус», которая находится в трехэтажном здании на Новинском бульваре. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожар начался на минус втором этаже в бойлерной, произошло возгорание оборудования на площади в два квадратных метра. Из гостиницы еще до приезда спасателей эвакуировали 14 человек.

Как сообщила пресс-служба МЧС России , огнеборцы ликвидировали горение и произвели проверку этого и других помещений. При тушении работали 34 специалиста и 10 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее в селе Верхнее Мячково в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на стоянке маршруток, которая находится на территории промышленной зоны. В результате сгорели более 30 машин. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Спасатели Пожары Россия Машины Москва
05 февраля 2025, 21:40
«Тел нет». Суд арестовал внучку экс-мэра Самары по подозрению в его убийстве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемой в убийстве бывшего самарского градоначальника Виктора Тархова. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, об исчезновении Виктора Тархова в полицию заявил его партнер по бизнесу. Внучку экс-мэра задержали, давать показания она отказалась.

«Тел нет», - добавил источник издания.

Об убийстве Тархова стало известно в среду, 5 февраля.

Источники прессы в правоохранительных органах уточняли, что бывшего самарского градоначальника и его жену убили около месяца назад.

Убийства Суд Полиция
05 февраля 2025, 20:31
Экс-мэра Самары Тархова и его супругу застрелили. В убийстве подозревают внучку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу застрелили. По подозрению в преступлении задержана внучка убитого, сообщило РИА «Новости».

Источники телеканала RTVI главке самарского СК уточнили, что бывшего градоначальника и его жену убили в январе 2025 года. Незадолго до этого Тархов вместе с супругой вернулся из поездки в Хельсинки.

Собеседники издания подтвердили, что внучку экс-мэра Самары действительно задержали. Она отказалась от показаний. Оперативники следкома полагают, что женщина отправляла сообщения со смартфонов, которые принадлежали Тархову и его супруге.

Кроме того, как добавили источники телеканала, внучка Тархова почти сразу после убийства начала распродавать имущество родственников. В числе прочего женщина успела сбыть коллекцию икон бывшего самарского главы, а также его автомобили.

Журналист Папилкин в своем Telegram-канале заявил, что уточнил информацию об убийстве Тархова. По его словам, бывшего мэра Самары искали целый месяц. В деле фигурируют «пакеты, жидкий азот и так далее».

Репортер предположил, что речь может идти о расчленении трупов. Где задержали внучку, неизвестно. По словам Папилкина, убийство бывшего градоначальника стало для его знакомых шоком.

«Тархов был добрым, безобидным человеком. В 1991 году он поддержал ГКЧП. Потом жил и дышал политикой много лет. Никогда не прятался от журналистов. Всегда - круглосуточно - был открыт для общения», - добавил журналист.

Ранее стало известно, что мальчик застрелил экс-мэра города Минден в США.

Убийства Преступления
05 февраля 2025, 20:16
«Швырнул младенца об пол». Мать — о происшествии в Петербурге
360.ru
Читайте нас в: Google Новости
Полиция Санкт-Петербурга провела проверку после сообщения о тяжелой травме 7-месячного ребенка. По словам его матери, младенца бросил об пол подъезда живущий неподалеку сосед. Мать и отец пострадавшего рассказали сразу две версии того, как развивался конфликт — но 360.ru разобрался в ситуации и выяснил, что женщина могла соседа оговорить из-за давней вражды.

Конфликт, по словам Михаила, отца ребенка, начался в подъезде, где курила группа мужчин. Его жена, Ольга, сделала им замечание. Те отреагировали резко, один из компании плюнул женщине в лицо. Другой начал угрожать.

Михаил уверяет, что никто из собравшихся на его жену не нападал. Однако отмечает - она в любом случае будет чувствовать себя плохо психологически. У женщины случились сильные приступы эпилепсии. Полиция на вызов не приехала, добавил мужчина.

По версии Ольги, компания в подъезде на ее замечание отреагировала неадекватно. Началась драка, один из мужчин взял ребенка за куртку и швырнул на пол.

«Он схватил ребенка за голову. Меня держали за куртку, отобрали младенца. Я кричу - верните мне сына, вы не имеете права его трогать», - рассказала Ольга.

По словам женщины, агрессор несколько раз ударил ее и напал на мужа. После этого пострадавшей семье удалось покинуть подъезд. Также мать ребенка добавила, что знает нападавшего - она уверила, что Олег и раньше с ней конфликтовал.

Полиция Петербурга провела проверку по факту происшествия. В отдел доставили как родителей младенца, так и соседа, который, как предполагалось, бросил ребенка на пол.

Правоохранители, как сообщила пресс-служба петербургской полиции в официальном Telegram-канале , установили, что история с ребенком действительности не соответствует.

Конфликт между соседями, добавили в полиции, «носит длительный характер и, как выяснилось, даже доходил до рукоприкладства». Проверка по факту происшествия продолжается.

Ранее в Москве избили ученика в коррекционной школе.

Драки Санкт-Петербург Дети Женщины Полиция
05 февраля 2025, 17:26
Бастрыкин заявил о дерзких проявлениях экстремизма среди мигрантов
Читайте нас в: Google Новости
За 2024 год значительно возросло количество обращений в Следственный комитет из-за правонарушений со стороны мигрантов. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии, подводя итоги прошлого года и ставя задачи на новый.

«Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», - заявил председатель СК.

По его словам, в суд в 2024 году передали на 18% больше уголовных дел о преступлениях, совершенных приезжими. При этом нарушающие закон мигранты зачастую находятся в России незаконно, а их передвижения никем не контролируются. Бастрыкин призвал поставить миграционную сферу под жесткий государственный контроль.

На заседании в качестве почетных гостей присутствовали главы других ведомств - директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также министр юстиции Константин Чуйченко и помощник президента, бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев.

С 5 февраля в России вступили в силу новые ограничения для нелегальных мигрантов. Теперь для них будет действовать режим высылки, им запрещены многие действия, а полицейские смогут сами принимать решение о выдворении.

Мигранты Преступления Россия Экстремизм Следственный комитет России

Новости по теме