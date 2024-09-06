Пожар разгорелся в Алабушеве
Сильный пожар разгорелся в селе Алабушево городского округа Солнечногорск. Очевидцы сообщили 360.ru, что столб дыма виден около железной дороги.
По сообщениям местных жителей, пожар разгорелся в районе стройки около железной дороги. Источник 360.ru предположил, что горит что-то у строителей РЖД.
На кадрах, предоставленных очевидцами, видно, что пожар начинался с небольшого очага горения в районе, где проходят строительные работы. Официальной информации пока не поступало.
До 8 сентября в Подмосковье объявили четвертый класс пожароопасности. За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара - в Богородском округе, Дмитрове и Егорьевске. В ближайшие дни погода ожидается безоблачная и без осадков.