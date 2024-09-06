06 сентября 2024, 20:43

Пожар разгорелся в Алабушеве

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Сильный пожар разгорелся в селе Алабушево городского округа Солнечногорск. Очевидцы сообщили 360.ru, что столб дыма виден около железной дороги.


По сообщениям местных жителей, пожар разгорелся в районе стройки около железной дороги. Источник 360.ru предположил, что горит что-то у строителей РЖД.

На кадрах, предоставленных очевидцами, видно, что пожар начинался с небольшого очага горения в районе, где проходят строительные работы. Официальной информации пока не поступало.

До 8 сентября в Подмосковье объявили четвертый класс пожароопасности. За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара - в Богородском округе, Дмитрове и Егорьевске. В ближайшие дни погода ожидается безоблачная и без осадков.

Пожары Солнечногорск
06 сентября 2024, 17:23
«Людей откинуло». Пассажир электрички рассказал о столкновении с грузовиком в Петербурге
Телеканал «360»
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В Северной столице в депо около станции Броневая электричка Гатчина — Петербург протаранила грузовую машину. Пассажир поезда рассказал 360.ru подробности аварии.

«Я был во втором вагоне, вдруг резкий удар, людей откинуло метра на три-четыре», - отметил он.

Молодой человек уточнил, что после столкновения в вагон посыпался песок. Электричка резко затормозила, все затряслось.

«Люди начинали паниковать. Кто-то пытался всех успокоить, а кто-то - рыдал. Обычная паника стандартная», - сказал пассажир.

Он добавил, что поезд остановился, в вагон зашли сотрудники службы депо, чтобы узнать, все ли в порядке с людьми. Минут через пять-шесть всех пассажиров выпустили из поезда и вывели с территории.

В пресс-службе Западного МСУТ Следственного комитета России сообщили о начатой доследственной проверке после ДТП. Правоохранители установят все причины и обстоятельства аварии. О пострадавших информации не поступало.

Санкт-Петербург
06 сентября 2024, 13:02
«Дезинформация какая-то». В красноярских школах опровергли сообщения о стрельбе
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Никакой стрельбы у школ в Красноярске не было. Об этом 360.ru рассказали сотрудники учебных заведений № 66 и № 70.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о стрельбе у школы № 66 на Аэровокзальной улице в Красноярске. Однако, согласно данным «Яндекс.Карт», там находится учебное заведение № 70, а школа № 66 располагается по другому адресу.

«Не было ничего. Вот я в самой школе. Территория абсолютно пустая. Никаких выстрелов. Может, где-то дальше… Или дезинформация какая-то», - сообщили в школе № 70.

В учебном заведении № 66, о которой пишут в СМИ, звуков пальбы тоже не слышали.

«Ничего не слышали. Мы тоже знаем эту информацию. Школа работает в штатном режиме. По адресу Аэровокзальная, 7 (от нас это территориально далеко) работают спецслужбы. Школа работает в штатном режиме», - заявили в учреждении.

Официальной информации о стрельбе не поступало.

Стрельба Школы Красноярский край
06 сентября 2024, 11:47
Приезжие из Саудовской Аравии бросили хищных птиц в Шереметьеве
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Таможенники, работающие в аэропорту Шереметьево, приютили двух кречетов, которых оставили в зоне их контроля прибывшие в Россию граждане Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-секретарь таможни Екатерина Пушенкова.

Она рассказала, что мужчины прибыли с птицами транзитным рейсом из Катара, заявив, что ввозят их для участия в Международном форуме «День сокола». При этом у них не оказалось необходимых документов. Они вышли в город, якобы чтобы оформить бумаги, но так и не вернулись.

Кречеты четыре дня жили в зоне таможенного контроля, после чего их передали представителям авиакомпании, чтобы отправить обратно на родину.

Эти птицы входят в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Чтобы провезти их через границу, обязательны письменное декларирование и разрешительные документы.

Ранее Министерство экологии Подмосковья попросило сообщать о замеченных краснокнижных серых журавлях.

Таможня Саудовская Аравия Птицы Аэропорт Шереметьево Катар
06 сентября 2024, 10:07
Севший в поле под Новосибирском самолет стали разбирать на части
РИА «Новости»
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Самолет «Уральских авиалиний», экстренно приземлившийся в пшеничном поле в Новосибирской области, начали разбирать на части. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Демонтаж воздушного судна стартовал накануне. Специалисты уже вытащили кресла, сняли часть обшивки фюзеляжа и увезли все это на грузовиках. Годные детали утилизировать не будут - после проверки их снова смогут использовать.

Подлежащие ремонту поврежденные запчасти восстановят. Работы планируется завершить к декабрю 2024 года.

Аварийная посадка воздушного судна со 159 пассажирами на борту произошла год назад. У самолета, направлявшегося из Сочи в Омск, отказала гидравлическая система. Пилоты решили приземлиться в Новосибирске , но из-за нехватки топлива посадили лайнер в пшеничном поле.

Экипаж воздушного судна допустил очень серьезные ошибки , заявил авиаэксперт Михаил Вахнеев. Пилоты не рассчитали топливо и не заметили выпущенное шасси. Ответственность за случившееся лежит на командире лайнера, заявил специалист.

Уральские авиалинии Самолеты

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