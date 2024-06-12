12 июня 2024, 00:08

Пожар разгорелся на заводе в Москве

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Пожар случился на территории завода в 1-м Боткинском проезде в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в сторону возгорания последовало много пожарных машин. Другой информации пока не поступало.

Ранее стало известно о возгорании на базе переработки металлолома в Подольске. Как заявили местные жители, огонь появился примерно в 18:00. На место ЧП отправились сотрудники экстренных служб.

Еще один пожар произошел на юге столицы в Северном Чертанове. Там во дворе жилого дома загорелись три легковые машины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них видно, как огонь охватил один из автомобилей, клубы черного дыма поднялись выше шестого этажа.

Спасатели Пожары Заводы Москва
12 июня 2024, 01:17
Пять человек пострадали при столкновении двух элитных иномарок в Москве
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Две элитные иномарки Porsche Cayenne и Lexus столкнулись на Теплом Стане на юго-западе Москвы. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщил источник 360.ru.

На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи, сотрудники ДПС и Центроспаса. Источник сообщил, что пятерых пострадавших госпитализировали. Их доставили в больницу Коммунарки и еще два медучреждения Москвы.

На Волгоградском проспекте в Москве ранее произошла авария с участием грузового автомобиля и двух легковушек. Одна из машин наехала на приоткрытый канализационный люк, из-под грузовика разлилось топливо. Одну полосу движения перекрыли.

Больницы Скорая помощь ДТП Иномарки Машины Москва
11 июня 2024, 23:21
База переработки металлолома загорелась в Подольске
РИА «Новости»
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В Подольске загорелась база переработки металлолома. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место ЧП вызвали спасателей. Как сообщил Telegram-канал «Подольск» , пожар начался несколько часов назад. К публикации прикрепили видео с места происшествия. На кадрах к небу поднимаются большие клубы дыма.

Ранее три легковых автомобиля загорелись в микрорайоне Северного Чертанова в Москве. Видео с пожаром оказалось в распоряжении 360.ru. На ролике видно, как огонь охватил белую машину, черный дым поднялся почти до седьмого этажа. Было слышно несколько хлопков. На место ЧП прибыли пожарные, огонь уже ликвидировали.

Еще один пожар случился накануне , в автосалоне на севере Москвы. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Подольск Пожары Москва
11 июня 2024, 22:56
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Буйнакске увеличилось
РИА «Новости»
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Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Буйнакске увеличилось до 127.  Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана.

«На данный момент в стационаре лечится 91 пациент, из них 72 - дети», - отметили в ведомстве.

По данным ведомства, в настоящее время из больницы выписали 36 человек.

Ранее медики сообщали о 84 пострадавших. Их доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. Специалисты отметили, что тяжелых случаев болезни они не обнаружили.

Причиной вспышки инфекции могла стать водопроводная вода, которую люди, по их словам, пили сырой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Дагестан Дети Больницы Болезни Минздрав
11 июня 2024, 22:39
Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве из-за открытого люка
Freepik
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Авария с участием грузового автомобиля и двух легковушек произошла на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось рядом со станцией метро «Текстильщики». Одна из машин наехала на приоткрытый канализационный люк. После случившегося из-под грузовика, наполненного продуктами, разлилось топливо. На место ЧП прибыли сотрудники ДПС.

Одну полосу движения по Волгоградскому проспекту перекрыли. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее на Люблинской улице в Москве произошла авария с участием полицейской машины. В результате происшествия пострадали два человека, которых перевозили в автозаке.

Грузовики ДТП Топливо Машины Москва

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