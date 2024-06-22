Пожар разгорелся на территории бывшего завода МиГ в Москве

Сильные дожди обрушились на Башкирию. В Уфе затопило улицы, аэропорт и даже торговые центры. Об этом сообщил Telegram-канал UFA1.RU.

«В Уфе из-за сильного ливня в аэропорту затопило взлетную полосу. Улицы остались под водой», - сказано в сообщении.

Местный паблик выложил видео с поваленными деревьями и затопленными улицами, по которым «плывут» автомобили и автобусы. Кроме того, ливень затопил торговые центры и здание аэропорта.

Несмотря на разгул стихии, уфимский аэропорт работает в штатном режиме. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе авиагавани.

«Службы аэропорта оперативно устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. Взлетно-посадочная полоса не затоплена», - заявили в пресс-службе.

На этой неделе Москву накрыл ураган «Эдгар». С собой стихия принесла грозы, ливни и даже смерчи. Ураган оставил без света 270 населенных пунктов в Подмосковье, повалил больше тысячи деревьев в Москве и повредил несколько сотен машин. В результате разгула стихии погибли два человека, более десяти пострадали.