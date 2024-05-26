Пожар разгорелся на складе с газовыми баллонами в Подмосковье

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По информации канала, возгорание возникло в складских помещениях на Кутузовской улице. По предварительным данным, в этом месте находится склад с техническими и медицинскими газовыми баллонами.

Shot сообщил со ссылкой на очевидцев, что местные жители перед началом пожара слышали звук взрыва.