Пожар распространился на 1800 «квадратов» в бывшем здании фермы в Кишкине

«В селе Кишкино горит здание на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Внутри помещения - деревянные палеты», - указали в публикации.

К работе приступили спасательные подразделения. В тушении приняли участие 32 человека и 11 единиц техники. Предварительно, погибших и пострадавших не обнаружили.

Позже появилась информация, что пожарные смогли локализовать возгорание на всей площади пожара.

В ГУ МЧС по Московской области также указали, что здание является бывшей животноводческой фермой. В последнее время в помещении находилась организация по переработке пластиковых изделий. В определенный момент огнеборцы заявили об угрозе перехода огня на соседнее здание, находящееся в 20 метрах.

Ранее пожар разгорелся в Озерной горнорудной компании в Бурятии. На тушение отправили 29 человек и 16 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.