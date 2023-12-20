Пожар произошел в ЖК «Кленовые аллеи» в Москве
В столичном ЖК «Кленовые аллеи» произошел серьезный пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже. Об этом сообщили «360» в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло днем 20 декабря в здании по адресу Чароитовая улица, 1к2. Сотрудников экстренных служб вызвали бдительные соседи.
Прибывшим на место пожарным пришлось тушить жилье с улицы, поскольку в квартире никого не было. Очевидцы засняли клубы черного дыма, вырывающиеся из окон.
«Возгорание было полностью ликвидировано в 11:45», - сообщили в МЧС.
Никто не пострадал. Хозяйка квартиры сообщила, что находится не в Москве, а ее сестра, узнав о пожаре, направилась домой из центра города.
Еще один крупный пожар произошел в частном доме в Одинцовском округе накануне. Открытое горение удалось локализовать на площади 60 квадратных метров.