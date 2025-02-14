Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы

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ЧП произошло в доме на проспекте Мира. По предварительным данным, возгорание зафиксировали в помещении на втором этаже здания.

Площадь распространения огня пока неизвестна, данные о пострадавших не поступали. Подробная информация уточняется.

Ранее огонь охватил четыре бытовки на Молодогвардейской улице в Москве.