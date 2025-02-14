Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы
Утром 14 февраля в административном здании на северо-востоке Москвы случился пожар. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в доме на проспекте Мира. По предварительным данным, возгорание зафиксировали в помещении на втором этаже здания.
Площадь распространения огня пока неизвестна, данные о пострадавших не поступали. Подробная информация уточняется.
Ранее огонь охватил четыре бытовки на Молодогвардейской улице в Москве.