07 января 2025, 13:35

Пожар произошел в одной из гостиниц Иркутска

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Пожар произошел в одном из номеров гостиницы в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Семиэтажное здание гостиницы находится на Култукской улице. Огонь вспыхнул в одном из номеров на третьем этаже.

«Пожарные МЧС России по лестничным маршам спасли 12 человек, по автолестнице - шесть», - отметили в пресс-службе.

Самостоятельно из здания эвакуировались 79 человек. Спасатели потушили открытое горение на восьми квадратных метрах. Для ликвидации пожара ведомство направило 45 специалистов и 12 единиц техники. На место ЧП также прибыли дознаватели МЧС.

Ранее крупный пожар вспыхнул в Кировской области. Из-за ЧП погибли восемь человек, сообщила «Газета.ru». Огонь разгорелся в многоквартирном жилом деревянном доме в поселке Кильмезь. В горящем здании находилось социальное жилье, которое предоставлялось пожилым людям. Площадь пожара составляла 480 «квадратов». По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, в здании проживали 11 человек.

Пожары Иркутская область МЧС РФ
07 января 2025, 14:06
К мониторингу акватории в зоне ЧС в Черном море подключили все суда
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Кроме кораблей Морской спасательной службы, все гражданские суда, которые находятся или проходят через зону бедствия, также активно участвуют в поиске нефтяных пятен на поверхности моря. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.

«Одномоментно речь идет о 50–60 судах - все их капитаны получили и подтвердили директиву по информированию Морспасслужбы при обнаружении фрагментов нефтепродуктов», - отметили в оперштабе.

В прибрежных районах моря значительно усилили патрулирование акватории. Продолжается мониторинг в местах, куда могли попасть нефтепродукты после кораблекрушения. За сутки обследовано почти 260 квадратных километров акватории, обработано сорбентом более 2,2 тысячи квадратных метров.

Чтобы поддерживать высокие темпы работы по очистке пляжей от загрязненного грунта, увеличивают количество техники, которая работает на береговой линии. Под Анапой к уборке грунта с мазутом подключили самосвалы-вездеходы.

Ранее пятна мазута впервые нашли в Судаке. Также маслянистое пятно обнаружили в полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы начали сбор нефтеводяной смеси. Всего с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли свыше 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Черное море Корабли Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
07 января 2025, 13:09
Квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты ограбили
Global Look Press
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Пока певица и актриса Юлия Паршута отсутствовала на новогодних праздниках, ее квартиру ограбили. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Неизвестные проникли в квартиру девушки в Ружейном переулке Москвы, подобрав ключ. Они вскрыли сейф с помощью отверток, вынесли украшения и деньги, после чего скрылись.

Точная сумма ущерба пока неизвестна. Идет проверка, сообщил НСН.

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Ранее неизвестный ограбил квартиру предпринимательницы из Петербурга на 11 млн рублей. Вор проник в жилище 64-летней женщины, пока ее не было дома, отжав стеклопакет балкона на втором этаже. Правоохранители возбудили уголовное дело.

До этого неизвестные ограбили съемную квартиру в Петербурге на 800 тысяч рублей. Злоумышленники забрали несколько ноутбуков, телевизор и игровую приставку. В квартире была установлена система видеонаблюдения.

Музыка Квартиры Артисты
07 января 2025, 10:40
Жильцы 50 домов лишились тепла из-за аварии в Южно-Сахалинске
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В Южно-Сахалинске из-за прорыва на теплотрассе жильцы 50 домов остались без тепла. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

«В районе улицы Горной в Южно-Сахалинске произошел порыв теплотрассы», - уточнил он.

Восстановительные работы продолжатся до полной стабилизации ситуации, подчеркнул Лимаренко.

По данным МЧС, на регион надвигается циклон. Он принесет мощные осадки и сильный ветер. Снег ожидается на территории Томаринского, Углегорского, Долинского, Холмского и Невельского районов. Ветер будет дуть со скоростью 21-26 метров в секунду.

Утром 7 января между Сахалином и материком временно прекратили морское сообщение. Решение приняли из-за надвигающейся непогоды.

В конце декабря сейсмостанция «Южно-Сахалинск» зарегистрировала землетрясение магнитудой 6,3 к северо-востоку от острова Итуруп. Подземные толчки зафиксировали на глубине 160 километров, сообщила «Национальная служба новостей».

Коммунальные аварии
07 января 2025, 08:23
Девушка-подросток погибла при пожаре в частном доме в Приморье
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Девушка-подросток погибла во время пожара в частном доме в поселке Кавалерово в Приморье. Ее мать пострадала, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание началось 7 января в 04:30. Огонь охватил около 90 квадратных метров. Тело 17-летней девушки нашли при тушении пожара.

«Пострадала мать погибшей», - уточнили в МЧС.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят тщательную проверку по факту пожара. Они устанавливают точную причину и все обстоятельства, приведшие к возгоранию.

Ранее При пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке Кильмезь в Кировской области погибли семь человек. Пожар потушили на площади 480 квадратных метров. На месте происшествия работали 46 специалистов и 14 единиц техники.

Пожары Приморье МЧС РФ Россия

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