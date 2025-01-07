Пожар произошел в одной из гостиниц Иркутска
Пожар произошел в одном из номеров гостиницы в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Семиэтажное здание гостиницы находится на Култукской улице. Огонь вспыхнул в одном из номеров на третьем этаже.
«Пожарные МЧС России по лестничным маршам спасли 12 человек, по автолестнице - шесть», - отметили в пресс-службе.
Самостоятельно из здания эвакуировались 79 человек. Спасатели потушили открытое горение на восьми квадратных метрах. Для ликвидации пожара ведомство направило 45 специалистов и 12 единиц техники. На место ЧП также прибыли дознаватели МЧС.
Ранее крупный пожар вспыхнул в Кировской области. Из-за ЧП погибли восемь человек, сообщила «Газета.ru». Огонь разгорелся в многоквартирном жилом деревянном доме в поселке Кильмезь. В горящем здании находилось социальное жилье, которое предоставлялось пожилым людям. Площадь пожара составляла 480 «квадратов». По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, в здании проживали 11 человек.