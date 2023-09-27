Пожар произошел в нежилом здании на востоке Москвы
Прокуратура займется выяснением причин пожара в нежилом помещении, произошедшего на востоке Москвы в среду 27 сентября. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного ведомства.
По информации прокуратуры, пожарные все еще борются с последствиями пожара.
«Возгорание произошло в нежилом, не эксплуатируемом одноэтажном деревянном здании, расположенном по улице Большая Косинская, находящемся в частной собственности», - пояснили в пресс-службе.
Прокуратура взялась за выяснение всех обстоятельств пожара, в том числе там проведут экспертизы, чтобы уточнить причины возгорания.
Ранее на юго-востоке Москвы произошел пожар из-за взрыва аккумулятора смартфона. Устройство находилось на зарядке и взорвалось в одной из квартир.
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