Пожар произошел в нежилом здании на востоке Москвы

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По информации прокуратуры, пожарные все еще борются с последствиями пожара.

«Возгорание произошло в нежилом, не эксплуатируемом одноэтажном деревянном здании, расположенном по улице Большая Косинская, находящемся в частной собственности», - пояснили в пресс-службе.

Прокуратура взялась за выяснение всех обстоятельств пожара, в том числе там проведут экспертизы, чтобы уточнить причины возгорания.

Ранее на юго-востоке Москвы произошел пожар из-за взрыва аккумулятора смартфона. Устройство находилось на зарядке и взорвалось в одной из квартир.

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