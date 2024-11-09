09 ноября 2024, 20:16

Пожар произошел в Москве. Очевидцы сообщили о криках

РИА «Новости»
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На севере Москвы, в Дмитровском муниципальном округе, произошел пожар. Очевидцы рассказали об открытом огне и криках. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.

Местная жительница обратилась в экстренные службы в 19:39. Она увидела огонь из окон на пятом этаже соседнего дома. Послышались крики. Другой очевидец сообщил, что услышал звуки взрыва и почувствовал взрывную волну.

Выехавшие на место спасатели выяснили, что ЧП произошло в двухкомнатной квартире на последнем этаже дома на Карельском бульваре, 23, корпус 2. Они ликвидировали огонь. Мужчина и ребенок получили травмы.

Пожары Газ Взрывы Москва
09 ноября 2024, 18:36
Стали известны детали отравления многодетной семьи в Тверской области
РИА «Новости»
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Семья в городе Вышний Волочек Тверской области перед отравлением ужинала мясом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мать семейства не исключила, что оно стало причиной отравления семьи и смерти ее двухлетней дочери. Мясо ели все - она с мужем и трое детей. Продукт еще остался, его отправят на экспертизу.

Об отравлении семьи в Вышнем Волочке стало известно ранее в субботу, 9 ноября. После ужина накануне в больницу угодила вся семья, двухлетнего ребенка спасти не удалось. Остальных в тяжелом состоянии направили в тверскую больницу, расследованием занимается Следственный комитет.

В начале ноября в Московском районе Рязани неизвестным веществом отравилась семья из трех человек. Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу, а его родители поступили в областную клиническую больницу.

Больницы Семья Врачи
09 ноября 2024, 16:46
В Подольске 10-летняя мигрантка убила старшую сестру за требование помыть посуду
Freepik
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В Подольске 10-летняя девочка-мигрантка зарезала старшую сестру, требовавшую вымыть посуду. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Девочки, указали в публикации, жили мирно. В какой-то момент, когда они остались дома одни, а родители были на работе, старшая начала дразнить младшую и заявила, что мыть посуду - это ее обязанность. Вспылившая школьница схватилась за нож и несколько раз ударила сестру.

Поняв, что натворила, девочка сама вызвала скорую помощь, но спасти раненую уже не смогли.

В октябре в Тольятти на балконе одной из квартир нашли тела двух зарезанных девочек. Позже в их убийстве призналась старшая сестра , которая, по версии следствия, тяжело переносила ссоры матери с отчимом и тяготилась необходимостью приглядывать за младшими.

Подольск Убийства Дети
09 ноября 2024, 14:50
Режим ЧС ввели в Пятигорске после взрыва в жилом доме
Пресс-служба МЧС
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Режим ЧС муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа и пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов в Telegram-канале.

Глава города провел оперативное совещание. Жильцов пострадавшего дома пустили в квартиры за документами и вещами под присмотром сотрудников МЧС.

«Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня», - написал Ворошилов.

Он подтвердил, что в результате взрыва и пожара погибла одна из жительниц дома.

«Одна пострадавшая находится в реанимации городской больницы с ожогами, еще двум оказали амбулаторную медицинскую помощь», - подчеркнул Булгаков.

Мэр Пятигорска добавил, что в результате взрыва повреждения получили 22 квартиры, семь нежилых помещений и девять автомобилей.

Специальная лаборатория оценит степень повреждений. Организовали пункты временного размещения. Из Ставрополя для пострадавших направили опытного ожогового хирурга.

Взрыв в доме Пятигорска прогремел утром в субботу, 9 ноября. Волна от детонации выбила часть стен в квартирах двух подъездов и повредила окна. Начавшийся после взрыва газа пожар распространился на площади в 50 квадратных метров. Пламя потушили прибывшие на место спасатели.

МЧС РФ Взрывы Пятигорск
09 ноября 2024, 14:35
Жертвой отравления многодетной семьи в Вышнем Волочке стала двухлетняя девочка
РИА «Новости»
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В Вышнем Волочке семья отравилась неизвестным веществом, двухлетняя девочка умерла в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Членов семьи доставили в больницу в ночь на 9 ноября со рвотой и высокой температурой. В отделение поступили мама с папой, четырехлетняя девочка, восьмилетний брат и их двухлетняя сестра.

Врачи не смогли спасти самую младшую девочку. Мальчик и женщина сейчас находятся в реанимации. Дома у пострадавшей семьи сейчас работают следователи, причина отравления устанавливается.

Несколько дней назад семья из трех человек отравилась неизвестным веществом в Московском районе Рязани. Скорая помощь увезла ребенка в областную детскую клиническую больницу, а женщину и мужчину - в областную клиническую больницу.

По предварительным данным, в квартире сломалась вытяжка, а причиной случившегося стало отравление бытовым газом.

Дети Больницы Врачи

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