Пожар произошел в Москве. Очевидцы сообщили о криках
На севере Москвы, в Дмитровском муниципальном округе, произошел пожар. Очевидцы рассказали об открытом огне и криках. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.
Местная жительница обратилась в экстренные службы в 19:39. Она увидела огонь из окон на пятом этаже соседнего дома. Послышались крики. Другой очевидец сообщил, что услышал звуки взрыва и почувствовал взрывную волну.
Выехавшие на место спасатели выяснили, что ЧП произошло в двухкомнатной квартире на последнем этаже дома на Карельском бульваре, 23, корпус 2. Они ликвидировали огонь. Мужчина и ребенок получили травмы.