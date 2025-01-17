17 января 2025, 07:54

Пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы

РИА «Новости»
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В ночь на 17 января пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы, пострадал один человек. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в доме 6/2 по Саратовской улице. Прибывшие на место спасатели ликвидировали горение личных вещей и мебели в одной из комнат на площади в два квадратных метра.

Одному человек понадобилась помощь медиков, всего жилье до прибытия спасателя покинули трое. Причина происшествия устанавливается.

Днем ранее мужчину спасли из горящей квартиры в поселке Ситне-Щелканово.

Пожары МЧС РФ Москва Квартиры
17 января 2025, 08:38
Полиция нашла похищенные у Малкина перстни Кубка Стэнли в его же доме
РИА «Новости»
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Чемпионские перстни российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после ограбления нашли у него дома. Об этом заявили в соцсети X представители полиции округа Аллегейни.

Правоохранители уточнили, что продолжают расследование. Они попросили всех, кто обладает информацией об ограблении дома спортсмена, предоставить ее полиции.

В США 11 января ограбили дом Малкина, когда он находился на матче с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз». Грабители взломали дверь жилища хоккеиста в Сьюикли-Хайтс и забрали из его сейфа чемпионские кольца за победы в Кубке Стэнли.

Позже журналисты узнали, что преступление могла совершить новая банда , которая грабит в США спортсменов. Злоумышленники проникают в дома игроков-суперзвезд, когда их владельцы отлучаются на матчи.

США Ограбления Хоккей Полиция Евгений Малкин
17 января 2025, 07:31
Мужчина едва не выпал с высоты восьмого этажа в Москве
РИА «Новости»
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Спасатели в Москве сняли с высоты восьмого этажа мужчину, который повис на рамке для кондиционера на стене дома. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 5 по улице Логинова в Щербинке. Очевидцы увидели, как мужчина висит на рамке для кондиционера между седьмым и восьмым этажом. Прибывшие на место спасатели сняли мужчину с высоты.

Мужчины Москва
17 января 2025, 01:04
Пятилетнего ребенка укусил клещ-шатун в Томской области
РИА «Новости»
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В Томской области клещ, проснувшийся из-за аномально теплой погоды, укусил пятилетнего мальчика из деревни Воронино. Об этом сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» управление Роспотребнадзора по региону.

Клещ присосался к ребенку 10 января.

«Родители сдали клеща на исследование в лабораторию. Инфекций у паукообразного не обнаружено», - уточнили в ведомстве.

Сейчас мальчик находится под медицинским наблюдением.

Энтомологи предположили, что раннему пробуждению иксодового клеща поспособствовала аномально теплая погода, которая установилась в новогодние праздники. По их мнению, это мог быть единичный случай выход из диапаузы, или «зимовки».

В Роспотребнадзоре напомнили, что сезон активности клещей заканчивается с установлением снежного покрова, но нужно быть бдительными, так как при первых плюсовых температурах членистоногие могут проснуться.

Ранее биолог Вадим Марьинский рассказал, что в перьевых подушках размножаются пылевые клещи , поэтому их необходимо регулярно обновлять.

Дети Врачи Роспотребнадзор Россия Сибирь
17 января 2025, 00:11
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье
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Легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе в Дмитровском городском округе. Погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошло примерно в 18:30 на 81-м километре автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна. По предварительной версии, водитель, управляя автомобилем марки Audi, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «КАвЗ».

В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки получили тяжелые травмы. Они погибли на месте происшествия. Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Несколько дней назад ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Солнечногорске. В аварии погибли два работника , которые устанавливали аварийные знаки. Прокуратура проводит проверку массового ДТП с погибшими.

ДТП Водители

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