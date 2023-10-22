Пожар произошел в хранилище книг в МГУ
Хранилище книг в главном здании МГУ на Ленинских горах загорелось 22 октября. Огонь уже потушили. Как сообщил источник «360», задымление заметили на четвертом этаже здания. По его данным, огонь охватил 10 квадратных метров помещения, горели книги.
Общая площадь загоревшегося помещения - 24 квадратных метра. Пожару присвоили второй ранг сложности. Никто не пострадал.
Официальная информация от МЧС России пока не поступала. Причина возгорания неизвестна. Как сообщил ТАСС , открытое горение оперативно ликвидировали.
Ранее автобус с водителем заполыхал на Ленинском проспекте в Москве. Позже столичном департаменте транспорта уточнили, что обошлось без пострадавших - транспорт ехал без пассажиров. Причины возгорания уточняют.