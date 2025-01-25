Пожар произошел в детском саду на севере Москвы

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По его данным, загорелся двухэтажный дом на Флотской улице, 48А. Это здание сейчас находится на реконструкции.

Источник 360.ru не обнаружил людей рядом с местом пожара. Есть ли кто-то внутри горящего здания, пока неизвестно.

Ранее сотрудники МЧС спасли шесть человек и кота при пожаре в многоэтажке в Москве.