27 января 2025, 08:16

Пожар произошел в административном здании СИЗО в Ростове-на-Дону

РИА «Новости»
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В административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН.

Возгорание произошло на площади около пяти квадратных метров. На место оперативно прибыли сотрудники спасательных служб, они ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших, учреждение продолжило работу в штатном режиме.

«Информация о взрыве в ростовском СИЗО не соответствует действительности. По данному факту проводится проверка по установлению причин и обстоятельств произошедшего», - подчеркнули в Главном управлении ФСИН.

Ранее в Салехарда крупный пожар случился на складе «Почты России». Огонь охватил помещение на площади 160 квадратных метров. Склад тушили 34 пожарных с привлечением восьми единиц техники.

Пожары ФСИН СИЗО
27 января 2025, 09:41
Грузовик въехал в стену дома на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Утром 27 января в московском районе Люблино грузовой автомобиль въехал в стену жилого дома и повредил газовую трубу. О происшествии сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло по улице Новороссийской. Подробная информация о причинах дорожной аварии выясняется, сведения о пострадавших не поступали.

Сейчас на месте ощущается запах газа, ожидается прибытие специалистов-газовщиков, добавил собеседник 360.ru.

Ранее в ДТП с грузовиком в Новой Москве пострадали два человека.

Грузовики ДТП Москва
27 января 2025, 07:10
Москвичка нашла тикающее чучело в виде птицы на балконе после ссоры с мигрантами
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В Москве местная жительница обнаружила подозрительный предмет у себя на балконе. Об этом сообщил источник 360.ru.

Происшествие случилось на северо-востоке Москвы в районе Лианозово. Женщина рассказала, что поссорилась с соседями неславянской внешности. Теперь они угрожают ей убийством.

Кроме того, на своем балконе москвичка обнаружила чучело птицы. По ее мнению, оно записывает разговоры. При этом никаких проводов рядом с ним нет, но слышны звуки тиканья. Еще женщина пожаловалась на головокружение. На место отправились полицейские.

Несколько дней назад житель Москвы нашел предмет, похожий на гранату. Это произошло в районе Марьина Роща, возле кирпичной пятиэтажки. В итоге на место прибыли сотрудники полиции и оцепили территорию. Правоохранители выяснили, что подозрительный предмет оказался муляжом.

Женщины Полиция Москва
27 января 2025, 04:26
В Кузбассе из машины скорой помощи выбросили пациента. СК проведет проверку
РИА «Новости»
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В соцсетях появились сообщения о том, что в Кемеровской области медицинские работники вытолкали пациента из машины скорой помощи. Следовали начали проверку, сообщила в официальном Telegram-канале пресс-служба регионального СУ СК.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлено сообщение о том, что в Центральном районе города Кемерова работники скорой медицинской помощи не оказали медицинскую помощь мужчине, применили в отношении него физическую силу», - уточнили правоохранители.

Пресс-служба сообщила, что следователи начали доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки Следственный комитет даст правовую оценку и примет процессуальное решение.

Ранее в одной из больниц Кемеровской области медсестра отшлепала ребенка. Видеозапись с нападением на мальчика появилась в распоряжении 360.ru.

Больницы Скорая помощь Соцсети Россия Мужчины Машины Следственный комитет России
26 января 2025, 19:49
Мощный взрыв прогремел у ТЦ в Китае куда три дня назад приезжал Си Цзиньпин
Unsplash
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В результате мощного взрыва у торгового центра в северо-восточном китайском городе Шэньян погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщила газета Mk.ru.

Взрыв прогремел в толпе, которая собралась у многофукнционального жилого и коммерческого здания - здесь расположены десятки торговых павильонов. Пострадали как минимум 30 человек, раненых госпитализировали в ближайшие больницы.

Власти к настоящему моменту не сообщали точных причин происшествия. По данным Mk.ru, специалисты рассматривают несколько версий, от взрыва газового баллона, до теракта.

В четверг, 23 января, председатель Си Цзиньпин посещал Шэньян в ходе инспекционной поездки. Глава КНР, как сообщала газета «Синьхуа» , общался с торговцами и покупателями в торговом центре. Mk.ru утверждает, что речь идет о том самом комплексе, где 26-го января прогремел взрыв.

Ранее в субботу, 25 января, взрыв прогремел и на заправке в Казахстане. Здесь пострадали четыре человека.

Взрывы Китай Си Цзиньпин

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