09 февраля 2024, 09:50

Пожар произошел ночью на Ильском НПЗ в Краснодарском крае

РИА «Новости»
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На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае ночью произошел пожар. Полностью потушить его удалось примерно за два часа. Об этом сообщил краевой оперативный штаб в Telegram-канале.

Возгорание зафиксировали около 02:00 9 февраля. Через час службы завода ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы продолжали работу. Пожар полностью потушили в 04:08.

Причина случившегося официально не уточняется. При этом Telegram-канал Shot написал, что НПЗ атаковал беспилотник. По его информации, дрон рухнул на территории завода, случился взрыв и последовал пожар. Очевидцы также слышали громкий звук со стороны Афипского НПЗ.

Ранее ВС России ударили по заводу «Экватор» в Николаеве , где производили беспилотники для ВСУ. На предприятие обрушили три дрона «Герань». Оказался поврежден цех, где создавали БПЛА. Самый мощный взрыв раздался в центральной части завода, где находились военная техника и джипы.

Пожары Заводы Краснодарский край
09 февраля 2024, 10:24
Пьяного водителя с поддельными правами задержали на севере Москвы
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На севере Москвы правоохранители задержали пьяного водителя. Он предъявил автоинспекторам фальшивые права, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что экипаж ДПС, патрулируя город, на улице Нижняя Масловка остановил машину «Лада-Ларгус», чтобы проверить документы водителя. Полицейские сразу же заметили, что последний был нетрезвым. При этом пройти медосвидетельствование он отказался.

Более того, 37-летний мужчина показал автоинспекторам поддельное водительское удостоверение и паспорт гражданина другого государства.

Правоохранители установили, что два года назад водитель уже попадался пьяным за рулем и его лишили прав.

Против мужчины возбудили уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде. Автомобиль нарушителя увезли на спецстоянку.

Ранее в Петербурге полицейские потребовали подозрительно ведущего себя водителя остановиться. Однако он только прибавил скорость и попытался уйти от погони.

Машины Водители Москва
09 февраля 2024, 09:51
После крупного пожара на севере Москвы 15 человек разместили в соцгостиницах
Телеканал «360»
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В Северном округе Москвы загорелся жилой дом. После крупного пожара 15 человек разместили в социальных гостиницах, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В результате пожара пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась, 15 человек размещены в социальных гостиницах, где для них организована психологическая помощь», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за погорельцами будут наблюдать дежурные врачи. Всем постояльцам соцотеля выдали спальные принадлежности, предметы первой необходимости и обеспечили питанием.

Возгорание произошло прошлой ночью в жилом здании на улице Черняховского. На место быстро приехали автомобили центра медицины катастроф и скорой, а также прилетел медицинский вертолет.

Ранним утром открытый огонь ликвидировали. На месте пожара работали 175 специалистов и более 50 единиц техники. В том числе и два вертолета К-52.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 09:50
Два человека погибли в тройном ДТП с грузовиками на западе Москвы
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В Западном округе Москвы произошла массовая авария с участием грузовых машин. В результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Накануне днем на въезде в район Строгино, напротив магазина «Леруа Мерлен», также столкнулись несколько автомобилей. О пострадавших информации не поступало.

По данным ведомства, около полуночи на 60 километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги автомобиль Hyundai врезался в водителя, который вышел на проезжую часть после небольшой аварии. Затем иномарка влетела в машину «ГАЗ».

От полученных травм 56-летний мужчина умер в карете скорой помощи на месте ДТП. Водитель Hyundai 33 лет скончался в больнице. Автоинспекторы начали административное расследование.

Столичный дептранс показал видео с моментом аварии. На кадрах видно, что универсал остановился посередине дороги с включенными аварийными огнями. Затем началась череда столкновений.


ДТП Москва
09 февраля 2024, 09:01
Пострадавших при взрыве газопровода в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр в Перми
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Двух пострадавших при взрыве газопровода в Пермском крае доставили в ожоговый центр больницы имени Гринберга в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махони в своем Telegram-канале.

«Двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, из Куеды доставлены в Пермь в ожоговый центр больницы имени Гринберга», - указал он.

В город также перевезли двоих детей. Их жизням ничего не угрожает, но идти на поправку они будут под присмотром особых врачей. Еще одного пострадавшего оставили под наблюдением в больнице Куеды.

Глава региона уточнил, что пострадавшим окажут, в том числе, материальную помощь. Выплаты поступят из краевого резервного фонда. Людей после ЧП разместят в маневренном жилом фонде.

Предварительно известно, что взрыв произошел из-за накопившегося газа в Куединском районе. Когда рядом проезжал поезд, образовалась искра и вспыхнуло пламя. Грузовой железнодорожный состав загорелся. Также возгорание произошло в лесу. Пострадали пять человек.

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