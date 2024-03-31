31 марта 2024, 15:26

Пожар произошел на турбазе «Водолей» на Кубани

РИА «Новости»
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Днем 31 марта на туристической базе «Водолей» в Апшеронском районе произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по Краснодарскому краю.

«Одного пострадавшего с переломом доставили в местную ЦРБ», - добавили в ведомстве.

Пожары Краснодарский край
31 марта 2024, 15:20
Известный роллер из Петербурга насмерть разбился на соревнованиях
РИА «Новости»
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Известный роллер Роман Богрец насмерть разбился во время выступления на соревнованиях по роллер-спорту в клубе «Жесть» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в субботу во время соревнований на Кубке Федерации. Во время преодоления трассы Богрец на полной скорости врезался в преграду и очень сильно ударился. В состоянии клинической смерти его доставили в больницу с травмой груди и головы, а также переломами ребер. Спустя несколько часов Богрец скончался в реанимации.

Коллега роллера Людмила не исключила, что причиной неудачного падения спортсмена стала случайность. Его смерть она назвала большим горем для роллерного сообщества.

Глава Федерации роллер-спорта России Сергей Зюльков рассказал «Матч ТВ» , что во время соревнований в Санкт-Петербурге были соблюдены все нормы техники безопасности.

Богрецу было 36 лет, он являлся чемпионом России по скейт-кроссу и обучал детей фрискейтингу в школе Skate Town.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия
31 марта 2024, 12:46
Боевиков в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Боевиков в Дагестане удалось выявить в связи с усилением мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Выявление преступников произошло, в том числе, в рамках усиления безопасности после теракта в Московской области. Хочу поблагодарить за блестяще проведенную операцию все ответственные службы. В первую очередь это заслуга оперштаба УФСБ России по Дагестану, а также всех сотрудников ФСБ и МВД по региону», - написал он.

Меликов отметил, что изъятое оружие и самодельное взрывное устройство у фигурантов свидетельствует о вероятном планировании ими преступлений на территории Дагестана.

«Самое главное - безопасность мирных жителей при КТО, среди граждан и личного состава сил правопорядка потерь и пострадавших нет», - добавил глава региона.

Утром в воскресенье стало известно, что силовики в Дагестане задержали троих боевиков , которые планировали теракте. Преступников блокировали в отдельных районах Махачкалы и Каспийска.

Дагестан ФСБ Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 12:25
Дежурство охранника из Белоруссии в «Крокусе» стало для него роковым
РИА «Новости»
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У охранника Алима Кошеварова, оказавшегося на первой линии обстрела в момент теракта в «Крокусе», 22 марта был выходной. Но он вышел на работу, чтобы помочь коллегам обеспечить безопасность на концерте «Пикника». Об этом написал «Царьград».

Кошеваров приехал в Москву из Белоруссии, он работал вахтовым методом. Когда началась стрельба, мужчина с другими охранниками находился у стеклянного входа в здание. Он мгновенно сообразил, что делать, и начал уводить людей в безопасное место.

Вскоре его настигла автоматная очередь. Кошеваров получил три пулевых ранения, его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Врачи до последнего боролись за жизнь охранника, но 29 марта он скончался. Об этом сообщили в посольстве Белоруссии в Москве. Дипломаты пообещали, что помогут с транспортировкой тела Кошеварова на родину.

Белоруссия Врачи Мужчины Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 11:51
Полуголый мужчина разгромил мясной магазин в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Агрессивный мужчина в Екатеринбурге разделся и разгромил магазин с мясной продукцией. Об этом сообщило местное издание Е1.

По информации источника E1, ЧП произошло на улице Титова. Мужчина продемонстрировал непристойный жест, после чего сломал стеклянную дверь и вошел внутрь помещения.

На место прибыли полицейские, которые задержали дебошира. В отношении него завели административное дело о мелком хулиганстве, после чего мужчину передали бригаде скорой помощи. При этом он не смог объяснить причину поступка из-за сильного алкогольного опьянения.

«Все продавцы сильно напугались. Скрутить дебошира удалось благодаря посетителю, который помог связать ему ноги и руки скотчем. Мужчина чуть не покалечил охранника палкой, с помощью которой проник в магазин», - рассказал о ситуации один из очевидцев.

В январе женщина в Перми устроила погром в супермаркете , полила себя кефиром и надкусила торты.

Магазины Мужчины Екатеринбург

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