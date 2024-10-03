Пожар произошел на территории колонии в Екатеринбурге

Сотрудники полиции нашли живым в Королеве детеныша кенгуру Кроша, похищенного из Ярославского зоопарка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Она опубликовала кадры, на которых сотрудник полиции в гражданской одежде гладит зверька и успокаивает его.

В самом же Ярославском зоопарке тем временем выхаживают кенгуру, которого злоумышленник украл в Калужской области. В скором времени его обещают вернуть владельцам.

Похитителем животных оказался уроженец Вологодской области , ранее судимый за кражу и с 2020 года находившийся в розыске за то, что сбежал из-под условного срока. Полицейские поймали вора с поличным в электричке. Один из украденных им зверей погиб.