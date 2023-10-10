Пожар произошел на Патриарших прудах в Москве

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По его данным, возгорание произошло в доме в Малом Козихинском переулке, где проходят ремонтные работы. Огонь заметили у строительных лесов на уровне третьего этажа.

Площадь пожара достигла 10 квадратных метров. К месту выехали пожарные и сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

Очевидцы сняли на видео, как горит крыша здания, а от огня вверх поднимается черный столб дыма. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Ранее здание музея современного искусства загорелось в Москве. Очевидцы сообщили об идущем от постройки белом дыме. Возгорание произошло под кровлей кирпичного здания. Ему присвоили первый ранг сложности.