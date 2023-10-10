Пожар произошел на Патриарших прудах в Москве
Пожар начался в ремонтируемом здании на Патриарших прудах. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его данным, возгорание произошло в доме в Малом Козихинском переулке, где проходят ремонтные работы. Огонь заметили у строительных лесов на уровне третьего этажа.
Площадь пожара достигла 10 квадратных метров. К месту выехали пожарные и сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.
Очевидцы сняли на видео, как горит крыша здания, а от огня вверх поднимается черный столб дыма. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Ранее здание музея современного искусства загорелось в Москве. Очевидцы сообщили об идущем от постройки белом дыме. Возгорание произошло под кровлей кирпичного здания. Ему присвоили первый ранг сложности.