11 февраля 2025, 07:36

Пожар произошел на паркинге ЖК «Алые паруса» в Москве

РИА «Новости»
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Утром 11 января на парковке жилого комплекса «Алые Паруса» на на Авиационной улице на северо-западе Москвы произошло возгорание. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, огонь распространился на площади двух квадратных метров в одном из помещений на парковке элитного комплекса. На место прибыли специалисты.

«Задымление в паркинге, запах гари, вызвали пожарных. Отсутствует основное электричество. Сигнализация не сработала», - рассказал 360.ru о ситуации очевидец.

Пострадавших в результате ЧП не было, возгорание оперативно ликвидировали.

В начале месяца, 3 февраля, в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Погибли три человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пожары Москва
11 февраля 2025, 03:41
Самолеты столкнулись в США
РИА «Новости»
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Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне, один человек погиб. Об этом сообщил телеканал AZFamily.

Телеканал передал, что несколько бригад скорой помощи отреагировали на сообщения о чрезвычайной ситуации в аэропорту.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, «самолет Learjet 35A после посадки сошел с взлетно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет Gulfstream 200 на рампе».

Пожарные Скоттсдейла сообщили, что один человек был найден мертвым, еще трое - госпитализированы. Пятый человек находился внутри одного из самолетов.

Аэропорт закрыли, полеты временно приостановили. Неизвестно, когда возобновится работа воздушной гавани.

«От имени города Скоттсдейл мы выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал в результате этого несчастного случая, и тем, кто был доставлен в наш травматологический центр для лечения», - заявила мэр Лиза Боровски.

Ранее в Париже пассажир выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом, напав перед этим на бортпроводницу, которая хотела его остановить.

США Авиация Смертность Авиакатастрофы Самолеты
11 февраля 2025, 02:00
Боец ММА Крайнов лишился глаза в ходе перестрелки в Краснодаре
Freepik
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов потерял глаз в результате стрельбы у клуба в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба бойцовского клуба «Нарт» в соцсетях.

«У нашего брата по команде произошел вчера несчастный случай на смене (охрана). Возможно, уже многие слышали про эту ситуацию, где Руслан лишился глаза», - уточнили в клубе.

Спортсмену требуется операция.

В ММА на счету Крайнова шесть побед и ни одного поражения.

Происшествие со стрельбой произошло ночью 9 февраля возле ночного клуба на улице Зиповской, сообщило РИА «Новости». Посетитель развлекательного заведения открыл стрельбу, в ходе которой Крайнов и получил ранение, а потом попытался покинуть регион вместе с другом.

Стрелка и водителя задержали на посту ДПС. Оба оказались жителями Чеченской Республики. У них изъяли травматический пистолет и 18 патронов к нему.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В действиях водителя усмотрели признаки административного правонарушения, касающиеся правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему.

Расследование дела находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина, который уже поручил доложить об обстоятельствах произошедшего на Кубани.

Прошлой осенью в Москве охрана бара избила бойца ММА Кирилла Фоменкова.

Спортсмены Уголовное дело Стрельба Больницы Краснодар Соцсети Следственный комитет России
11 февраля 2025, 00:56
Стал известен мотив мужчины, разбившего стекло в машине фигуристки Нугумановой
Freepik
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Разбивший лобовое стекло иномарки российской фигуристки Елизаветы Нугумановой мужчина объяснил свой поступок. Он заявил, что его раздражал звук сигнала. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля Mercedes, ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», - рассказал он.

Мужчина разбил стекло машины на Мичуринском проспекте в пятницу, 7 февраля. За рулем находилась спортсменка. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Мужчину уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Никулинская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что спортсменка в момент нападения застряла в пробке. Она направлялась домой. По ее словам, конфликта не было , просто попался невменяемый человек.

Спортсмены Уголовное дело Фигурное катание Машины
10 февраля 2025, 22:58
ТЦ «Престиж М» эвакуировали на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Экстренную эвакуацию посетителей и сотрудников провели в ТЦ «Престиж М» в Москве. Причиной стал запах дыма, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По его словам, в трехэтажном здании торгового центра почувствовали едкий запах дыма, поэтому людей начали выводить на улицу. Обстоятельства случившегося уточняются.

В январе экстренную эвакуацию провели в торговом центре «Филион» в Багратионовском проезде из-за угрозы взрыва. Неизвестный сообщил в спасательную службу, что устройства на зарядке телефонов заминированы. Кинологи проверили территорию «Филиона» и не обнаружили взрывных устройств.

Эвакуации Москва

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