Пожар произошел на НПЗ в Самарской области

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Беспилотные летательные аппараты атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров. Его слова привели в Telegram-канале Самарской области.

В результате, по его словам, вспыхнул пожар на установке по переработке нефтепродуктов.Пострадавших нет, подчеркнул он.

«Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», - добавил глава области.

Сейчас, по его словам, совместно с руководством предприятий, регионального МЧС, силовых ведомств принимаются все меры к скорейшей ликвидации последствий.

«Создан оперативный штаб. Поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона», - заключил Азаров.