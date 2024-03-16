16 марта 2024, 08:08

Пожар произошел на НПЗ в Самарской области

РИА «Новости»
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Возгорание началось на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Сызрань.

«Утром в субботу возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуировали», - отметили в пресс-службе.

Причины ЧП устанавливаются.

По информации Telegram-канала Baza , завод атаковали беспилотные летательные аппараты, пожар распространился на территории порядка 500 квадратных метров.

По предварительным данным, несколько дронов также нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ, где произошло возгорание. Спустя полчаса огонь потушили.

Ранее СБУ взяла на себя ответственность за атаки на три российских нефтеперерабатывающих завода – в Ленинградской, Нижегородской и Рязанской областях.

Пожары Заводы
16 марта 2024, 08:35
Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ атаковали беспилотники — губернатор
Пресс-служба МЧС
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Беспилотные летательные аппараты атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров. Его слова привели в Telegram-канале Самарской области.

В результате, по его словам, вспыхнул пожар на установке по переработке нефтепродуктов.Пострадавших нет, подчеркнул он.

«Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», - добавил глава области.

Сейчас, по его словам, совместно с руководством предприятий, регионального МЧС, силовых ведомств принимаются все меры к скорейшей ликвидации последствий.

«Создан оперативный штаб. Поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона», - заключил Азаров.

Беспилотники
16 марта 2024, 07:59
Научно-исследовательское судно загорелось в Находке
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Научно-исследовательское судно, которое находилось на ремонте в поселке Ливадия Находкинского городского округа, загорелось. Инцидент произошел утром 16 марта, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Информация о возгорании стоящего у причала судна поступила в экстренные службы в 11:29. К месту происшествия через семь минут прибыли спасатели.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали открытое горение. Сейчас пожарные разбирают и проливают горевшие конструкции.

По предварительным данным, в результате возгорания на судне никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 48 человек, задействовали 10 единиц спецтехники.

Ранее в Приморском крае произошел крупный пожар, огонь охватил 950 гектаров земли.

Пожары Приморье МЧС РФ
16 марта 2024, 05:03
Женщина лишилась обеих ног из-за неправильного лечения в Омске
РИА «Новости»
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Жительница Омска попала в больницу с переломом ноги, а в результате лишилась обеих конечностей. Об этом написала газета kp.ru.

По данным издания, женщина попала в больницу с открытым переломами голени после того, как ее сбила машина. Врачи сделали ей операцию. Но после вмешательства пациентка почувствовала себя хуже. У нее началась гангрена, и ногу пришлось ампутировать.

После этого женщина пожаловалась на состояние второй ноги - большой палец был холодный. Но врачи сначала отрицали проблему, утверждая, что это невроз. Из-за промедления пациентка лишилась и второй ноги.

Суд признал лечащего врача-травматолога виновным в халатности.

«[Врач] не организовал должного контроля за показателями анализа крови, а это привело к тромбоцитопении и, как следствие, развитию тромбоза сосудов ног и гангрене, потребовавшей ампутации», - постановил судья.

Медика приговорили к двум месяцам ограничения свободы с лишением права на врачебную деятельность на один год. Кроме того, он должен компенсировать пострадавшей 504 тысячи рублей за реабилитацию и лечение и два миллиона рублей за моральный ущерб.

Ранее стало известно, что восьмимесячная девочка, пострадавшая при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, потеряла ногу.

Суд Больницы Врачи Женщины
16 марта 2024, 01:17
Два сотрудника ЖКХ погибли при взрыве газа в канализации
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Двое сотрудников коммунальных служб погибли при взрыве газа в дагестанском городе Хасаврюте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, сотрудники ЖКХ выполняли технические работы в жилом доме в поселке Юбилейный.

«В результате несоблюдения техники безопасности, произошёл хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли», - сообщали в пресс-службе.

По данному факту организовали доследственную проверку. На место происшествия выехали следователи.

В начале марта взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов в Дербенте. В результате ЧП два жителя квартиры получили ранения. Медики госпитализировали пострадавших. На место аварии прибыли сотрудники полиции и спасатели.

Спасатели ЖКХ Газ Взрывы Полиция Следственный комитет России

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