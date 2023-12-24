Пожар произошел на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманске
Каюта загорелась на лихтеровозе «Севморпуть», расположенном на причале «Атомфлота» в Мурманске. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, пламя распространилось на 30 квадратных метрах.
Каюта загорелась на лихтеровозе «Севморпуть», расположенном на причале «Атомфлота» в Мурманске. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС , пламя распространилось на 30 квадратных метрах.
Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный ранг «1-БИС». Подразделения добрались до очага и приступили к тушению.
Они направили все усилия, чтобы ликвидировать пламя, как можно скорее. Угрозы дальнейшему распространению огня нет. Также пожарные осматривают другие помещения на предмет других очагов возгорания.