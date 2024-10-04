Пожар произошел на частной базе с нефтепродуктами в Пермском крае

Жительница Петербурга обвинила своего бывшего мужа в похищении их общей дочери. Женщина рассказала 360.ru, что он отсудил девочку и забрал ее против ее же воли.

В качестве доказательства петербурженка направила видеозапись, на которой судебные приставы передают девочку отцу. На кадрах видно, что она плачет и просит вернуться к матери.

Отец ребенка сообщил 360.ru, что он имеет законное право забрать дочь.

«Если по решению суда детей у алкоголиков забирают в приют или куда-то, то что происходит? Конечно, любые дети хотят остаться там, где жили, чем непонятно куда ехать. И в любой ситуации оценить это или что-то сделать можно только в правовом поле», - объяснил он.

Мужчина отметил, что бывшая жена пытается раздуть историю в прессе, выдав происходящее за похищение. Собеседник 360.ru добавил, что его жена имеет право обратиться в соответствующие органы, если она не согласна с результатами суда.

«Она в средства массовой информации обращается, чтобы обратить на нее внимание, чтобы я вступил в какую-то перепалку на грани полумыльных опер или триллеров даже. Я этого делать не буду, потому что я не хочу привлекать внимание к своим детям и семье», - заключил он.

Его экс-жена заявила, что не может узнать, где находится ее дочь, и очень переживает за нее.

«Где она находится, я не знаю. То, что она у него (бывшего мужа - прим. ред.) - тоже не факт», - подчеркнула она.

Женщина добавила, что сломала ногу, когда пыталась не дать отцу увезти дочку на машине. По ее мнению, ребенок не хочет с ним жить. Помимо дочери, бывшая семейная пара имеет троих общих детей.

«Сейчас я еще алименты должна платить по решению суда, которое я в глаза не видела», - рассказала она.

Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ирина Гончарова не стала комментировать 360.ru ситуацию.

Ранее в Москве неизвестный мужчина попытался похитить ребенка с территории школы. Он хотел увести за руку девятилетнего мальчика, на за учащегося заступились находившиеся рядом взрослые.