Пожар потушили на турбазе в Свердловской области

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На территории турбазы загорелся гаражный бокс с техникой, пламя охватило 250 квадратных метров. Имущество из горящего помещения эвакуировали работники базы.

Как сообщили в ведомстве, на месте пожара работают 22 пожарных и восемь единиц спецтехники. Они занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций.

Пока нет информации о погибших. Причину пожара установят в ходе расследования.

Ранее два пациента наркологического отделения ЦМСЧ № 31 ФМБА России погибли при пожаре в Новоуральске Свердловской области. Еще два человека пострадали, их доставили в приемное отделение больницы. Остальных пациентов наркологии - всего 26 человек - переместили в отделение психиатрии.