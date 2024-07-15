15 июля 2024, 17:41

Пожар под Симферополем ликвидировали

РИА «Новости»
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Спасатели сумели ликвидировать открытое горение в садовом товариществе «Дружба» в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в садовом товариществе „Дружба“», - заявили в ведомстве.

До этого в МЧС заявляли о локализации распространения огня на площади в 15 гектаров.

Изначально сообщения о возгорании сухой растительности в районе села Урожайное поступили в МЧС в 10:35, огонь распространился на площади в пять гектаров. Прибывшие на место спасатели не допустили перехода на жилую застройку на территории садового товарищества.

В МЧС уточнили, что для тушения возгорания создали три боевых участка. Один из них работал на тушение лесопосадки, а еще два - на защиту хозяйственных построек и домов.

Ранее в понедельник спасатели локализовали крупный лесной пожар в районе Новороссийска.

Пожары Крым
15 июля 2024, 17:47
«Стонал сильно». В Санкт-Петербурге пассажир метро упал на рельсы
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Утром 15 июля пассажир упал на рельсы на станции метро «Площадь Восстания». Его сумели извлечь из-под вагона живым и госпитализировали, рассказала 360.ru очевидица случившегося.

Женщина пояснила, что встречала дочь на Московском вокзале. Спустившись в метро, они увидели, что поезд выехал из тоннеля только двумя вагонами. Сотрудники полиции и метро ходили по платформе, затем, что-то увидев, подошли ко второму вагону и стали светить фонариками.

Затем они услышали стук, раздающийся из-под поезда, открыли двери вагона со стороны стены и, спустившись вдвоем на пути, вытащили пострадавшего.

«Он стонал сильно, как будто у него руки поломаны и ноги», - заявила собеседница 360.ru.

У пострадавшего достали паспорт, чтобы установить его личность. Затем его госпитализировали, а поезд продолжил движение.

«Мы не влезли уже… Очень много народу скопилось», - сказала очевидица.

По ее словам, на путях остался рюкзак пострадавшего.

По данным пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен», ЧП произошло около восьми утра. Работу станций метро «Владимирская», «Площадь Восстания» и «Чернышевская» временно приостановили, на остальной части линии поезда двигались с увеличенными интервалами. К 08:20 движение удалось восстановить.

Санкт-Петербург Поезда Метро
15 июля 2024, 17:22
После смертельного взрыва в чеченском селе возбудили дело
РИА «Новости»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в селе Башин-Кале Итум-Калинского района Чечни. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Ранее в понедельник стало известно о взрыве баллонов в селе Башин-Кали, где с 2021 года строят гидроэлектростанцию.

Telegram-канал Mash Gor сообщал, что в результате ЧП погибли пять человек. Еще шестеро получили тяжелые ранения, трое из них в настоящее время находятся в реанимации. Официальную причину ЧП пока не называли.

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за сварки рядом с газовыми баллонами.

Чечня Взрывы
15 июля 2024, 16:50
Генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест
РИА «Новости»
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Бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова перевели из СИЗО под домашний арест. Постановление об изменении меры пресечения вынес 235-й гарнизонный военный суд, сообщило РИА «Новости».

Под домашним арестом, по данным агентства, Попов пробудет до 11 октября.

Ранее ему предъявили обвинение в хищении объектов металлопроката, купленного администрацией Запорожской области, и служебном подлоге. Генерал не признал вину, однако, по словам следователя, дал изобличающие показания против подельников.

Одним из фигурантов дела мог стать генерал-лейтенант Олег Цоков , но дело против него закрыли из-за гибели.

Ранее Попов попросил Следственный комитет проверить высказывания по его делу от адвоката Дмитрия Аграновского. Кроме того, защита генерала попросила возбудить уголовное дело о госизмене из-за его объявления на Украине в международный розыск.

Суд Военные Аресты
15 июля 2024, 16:24
Лесной пожар в районе Новороссийска удалось локализовать
РИА «Новости»
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Лесной пожар в районе урочища Сухая Щель недалеко от Новороссийска удалось локализовать на площади 62 гектара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Глава региона вылетел на место пожара на вертолете вместе с заместителем главы МЧС Анатолием Супруновским.

«Пожар локализован на площади 62 гектара. Теперь не менее важная задача - полностью ликвидировать горение», - заявил он.

Ранее Кондратьев поручил усилить работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах побережья. Тушением огня, по его словам, руководит заместитель губернатора Александр Нестеренко, в процессе задействовали 84 единицы техники.

Накануне вечером власти Новороссийска обратились к владельцам квадроциклов и мотоциклов с просьбой помочь с тушением пожара.

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