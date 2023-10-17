Пожар площадью 750 кв. метров потушили в Гольяново

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Спасателей вызвали на Амурскую улицу около четырех часов утра. В одноэтажном здании загорелся автосервис, огонь мог перекинуться на склад по соседству. По предварительной информации, людей в помещении не было - только машины.

По словам источника «360», сначала площадь пожара составляла 150 квадратных метров, из ворот шел дым. Затем огонь перекинулся еще на 600 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 05:35. Обрушилась кровля площадью 200 квадратных метров. Пожар ликвидировали. Специалисты занялись разборкой и проливкой конструкций.

Другой автосервис сгорел в Санкт-Петербурге на улице Фучика. Огонь перекинулся на крышу постройки. В тушении участвовали 52 человека.