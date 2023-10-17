Пожар площадью 750 кв. метров потушили в Гольяново
В Гольяново на востоке Москвы утром 17 октября сгорел автосервис. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Во время тушения обрушилась крыша одноэтажного здания, сообщил источник «360».
Спасателей вызвали на Амурскую улицу около четырех часов утра. В одноэтажном здании загорелся автосервис, огонь мог перекинуться на склад по соседству. По предварительной информации, людей в помещении не было - только машины.
По словам источника «360», сначала площадь пожара составляла 150 квадратных метров, из ворот шел дым. Затем огонь перекинулся еще на 600 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 05:35. Обрушилась кровля площадью 200 квадратных метров. Пожар ликвидировали. Специалисты занялись разборкой и проливкой конструкций.
Другой автосервис сгорел в Санкт-Петербурге на улице Фучика. Огонь перекинулся на крышу постройки. В тушении участвовали 52 человека.