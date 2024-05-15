Пожар от упавших обломков ракет в пригороде Севастополя потушили

«Силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. <…> Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь», - сообщил он.

На месте падения обломков в районе села Полюшко произошло возгорание. Развожаев объявил, что огонь потушили. Фрагменты ракет упали также на территории частного сектора в окрестностях улицы Федоровской. По словам губернатора, никто не пострадал.

Он посоветовал жителям не подходить к осколкам сбитых ракет, так как суббоеприпасы могли не сдетонировать в воздухе. Развожаев призвал не снимать работу ПВО и соблюдать осторожность.

В Белгородской области сбили несколько воздушных целей. Пострадали два жител я поселка Дубовое.