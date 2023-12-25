25 декабря 2023, 21:04

Пожар начался в учебном заведении Ярославля

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Сотрудники МЧС России приступили к ликвидации пожара в учебном заведении Ярославля. Огонь охватил подвальное помещение, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Горение происходит в подвале на площади 15 квадратных метров. Из здания эвакуированы 50 человек», - говорится в опубликованном заявлении.

По информации МЧС, на пожаре задействованы 48 специалистов и 12 единиц спецтехники.

Позже ведомство сообщило о ликвидации открытого горения. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Ранее в районе Чертаново в Москве эвакуировали учеников из школы из-за пожара. Оказалось, в спортзале на втором этаже вспыхнул проектор. К месту происшествия выехали пожарные и скорая помощь. Информации о пострадавших не поступало.

Пожары Школы МЧС РФ
25 декабря 2023, 20:39
Футболист Адамов после взрыва в доме в Сочи вынес ребенка на руках
Unsplash
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В Сочи на улице Трубачева произошел взрыв в доме, где проживал футболист «Зенита» Денис Адамова с женой и семимесячным сыном. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Семья находилась в квартире, когда взрывная волна вышибла окна и двери. Спортсмен и его родственники не пострадали. При этом голкипер не растерялся и вынес сына из дома на руках. После случившегося в доме появились трещины. ФК «Сочи», чьим футболистом ранее был Адамов, помог ему с временным жильем.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Карпов отметил, что семья футболиста въехала в эту квартиру недавно и вряд ли успела застраховать имущество. Также пострадала арендованная машина игрока.

В МЧС Краснодарского края сообщили, что при взрыве в доме на улице Трубачева пострадали два человека. Один из очевидцев рассказал, что взрыв был очень сильным.

Спортсмены Дети Сочи Взрывы
25 декабря 2023, 20:08
Иномарка насмерть сбила женщину на юге Москвы
РИА «Новости»
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В Южном округе Москвы произошла смертельная авария. Женщина погибла под колесами автомобиля BMW, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник на улице Москворечье рядом с домом № 16. Водитель, находясь за рулем автомобиля марки BMW, сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Прибывшие на место аварии сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе в Москве произошло более 120 ДТП. В авариях погибли восемь человек, еще 124 пострадали. Чаще всего автоинспекторы регистрировали наезды на пешеходов и столкновения машин - 57 и 45 ДТП соответственно.

ДТП Москва 2023
25 декабря 2023, 19:56
Умер бывший прокурор Москвы Юрий Семин
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В понедельник не стало бывшего прокурора Москвы Юрия Семина. Он умер в возрасте 73 лет, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной смерти экс-прокурора стал обширный инфаркт.

Семин родился в столице в 1950 году. В 1977-м окончил Всесоюзный юридический заочный институт. Сразу после учебы стал прокурором отдела по надзору за следствием и дознанием в органах МВД прокуратуры Москвы. На этой должности он проработал четыре года.

С 1981 по 1984 годы был замначальника отдела по надзору за следствием и дознанием в ОВД следственного управления прокуратуры Москвы.

Семин руководил московской прокуратурой с 2006 по 2011 годы. После этого занял должность начальника антикоррупционного управления Генпрокуратуры, сменив Александра Аникина.

Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Генпрокуратура РФ Москва 2023
25 декабря 2023, 19:08
Москвич отрубил девушке палец из-за расставания
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Жительница столицы решила расстаться с парнем, но во время серьезного разговора мужчина отрубил ей палец топором для мяса. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, вечером 24 декабря, когда 30-летняя женщина решила сообщить своему 36-летнему бойфренду о расставании. Перед этим пара употребила крепкий алкоголь.

Услышав, что девушка хочет уйти от него, разгневанный мужчина взял топор для рубки мяса и начал бродить по кухне. Его внимание привлек смартфон возлюбленной. Он занес орудие и хотел ударить по гаджету, но в это мгновение девушка решила взять его в руку. Удар холодного оружия пришелся ей по безымянному пальцу на левой руке.

В критическом состоянии пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось сохранить палец. При этом девушка не стала писать заявление в полицию.

Ранее другая россиянка рассказала «360» об отношениях со своим мучителем , отрубившем ей кисть руки.

Отношения Москва 2023

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