Пожар начался в отеле в центре Москвы

Уральские полицейские задержали мужчину, ограбившего магазин с использованием игрушечного пистолета. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД Екатеринбурга.

Налетчик ограбил магазин на улице Советской в Пионерском районе, используя пистолет. Мужчина передернул затвор, крикнул, что это ограбление, затем схватил бутылку водки и скрылся. Продавцы не сразу осознали, что происходит, но через некоторое время вызвали полицию.

«Опера третьего отдела полиции нашли ковбоя быстро, но он оказался быстрее и уже успел употребить свою добычу. Отстреливаться он не стал, потому что пистолет у него оказался игрушечным», - отметили в ведомстве.

Полицейские предоставили злоумышленнику возможность протрезветь в камере. Выяснилось, что задержанный ранее был пять раз судим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее охранники в Новосибирске задержали мужчину, который украл 100 шоколадных яиц.

Ущерб магазину оценили в 30 тысяч рублей. Кражи мужчина совершал для последующей перепродажи и приобретения на вырученные деньги наркотиков.