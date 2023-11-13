13 ноября 2023, 20:22

Пожар начался в доме на улице Дубининской в Москве

Телеканал «360»
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В Москве на улице Дубининской в здании начался пожар. Источник «360» сообщил, что со второго этажа валит дым.

По данным собеседника, в задымленном помещении по адресу Дубининская, дом 59 корпус 2 строение 2 есть люди. На место выехала служба спасения, потребовались дополнительные силы.

Вечером случился пожар в детской музыкальной школе № 89 имени Бородина в Москве. Со второго этажа здания на Люблинской улице валил густой дым. Людей из здания эвакуировали, причина пожара неизвестна.

Пожары Москва 2023
13 ноября 2023, 20:01
Детская музыкальная школа загорелась на Люблинской улице в Москве
Pxhere
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Пожар начался вечером 13 ноября в детской музыкальной школе № 89 имени Бородина в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Причины возгорания пока неизвестны. Со второго этажа здания на Люблинской улице, 21корпус 2 валил густой дым.

Людей из школы эвакуировали, уточнил источник. Информация о пострадавших не поступала. Пожар удалось быстро потушить, площадь возгорания, предварительно, составила около четырех квадратных метров. Горели вещи и мебель в одном из кабинетов.

Ранее пожар произошел на последнем этаже жилого дома на Сахалинской улице в столице. Пострадал один человек, его передали сотрудникам скорой.

Пожары Школы
13 ноября 2023, 19:31
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Варшавском шоссе
Pxhere
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Три легковушки, том числе такси, столкнулись 13 ноября на Варшавском шоссе в Москве. Как сообщил источник «360», пострадали четыре человека.

По данным источника, такси загорелось. Пламя вспыхнуло в моторном отсеке, но его удалось быстро потушить. На месте происшествия работают полиция, скорая и пожарные.

Подробности массовой аварии пока неизвестны, о состоянии пострадавших тоже не сообщали. Специалисты проведут проверку и установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее четыре легковых автомобиля столкнулись в Измайлове на Северо-Восточной хорде. Несколько человек пострадали.

Скорая помощь ДТП Полиция
13 ноября 2023, 19:00
«Пила и качалась на качелях». Подозреваемого в избиении девочки в Ленинградской области задержали
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Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области начала проверку информации об избиении несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнил «360» очевидец, все началось с того, что семейная пара сделала девушке-подростку замечание, на что она якобы отреагировала агрессивно.

После, по словам собеседника канала, у подростка завязался конфликт с одной из местных жительниц, началась потасовка. Несовершеннолетняя якобы избивала женщину, это увидел ее родственник и принялся оттаскивать девушку, но та по-прежнему вела себя агрессивно.

«В настоящее время нападавший задержан», - заявили в прокуратуре.

Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и процессуальную проверку. Подробности избиения ребенка выясняются. Что именно произошло, в пресс-службе не уточнили.

Ранее учительницу из Ленобласти заподозрили в съемках порно и совращении детей. По словам коллег, преподаватель всегда была яркой и активной, но жаловалась на кисту головного мозга. Под предлогом посещения врачей женщина часто уходила пораньше, а в школе никогда не задерживалась.

«Ей сделали замечание, что, мол, нельзя качаться на качелях и распивать спиртные напитки, на что она начала ругаться и посылать семейную пару», - отметил свидетель происшествия.

Прокуратура РФ Ленинградская область
13 ноября 2023, 18:56
Найденного в мусоропроводе младенца определят в соцучреждение в Москве
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Ребенка, найденного в мусороприемнике на улице Вешняковской, определят в столичное госучреждение. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Я думаю, что сейчас будет определяться статус, и, когда его готовы будут выписать, он будет определен в соцучреждение», - сказала Ярославская.

Сейчас младенец находится в больнице. О его родственниках ничего не известно.

Женщина родила ребенка и оставила его в ковше мусороприемника в одном из жилых домов на Вешняковской. Мальчика обнаружили соседи. У ребенка нашли признаки переохлаждения и небольшие ссадины, однако грубых патологий врачи не выявили.

По данному факту уже возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что главу Европейского медцентра Владислава Мельникова приговорили к 19,5 года колонии за торговлю детьми от суррогатных матерей.

Дети Преступления Сироты Москва 2023

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