18 июля 2024, 11:48

Пожар начался на территории завода в Екатеринбурге

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Утром в четверг на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге начался пожар. К месту прибыли несколько автомобилей МЧС для тушения возгорания, сообщил E1.ru.

По информации источника, Уральский завод транспортного машиностроения выпускает железнодорожную продукцию, станки-качалки, трамвайные вагоны и военную технику.

«Загорелась кровля пустующего цеха на площади в 300 „квадратов“, там велись сварочные работы. Трое рабочих эвакуировались, других людей в помещении не было», - сообщил источник в экстренных службах.

В главке МЧС по Свердловской области добавили, что загорелась кровля отдельно стоящего здания. В ведомстве уточнили, что сведений о пострадавших не поступало, на месте работают 14 единиц спецтехники и 37 человек личного состава.

В пресс-службе «Уралтрансмаша» подчеркнули, что возгорание уже ликвидировали, предприятие продолжает производственный процесс в штатном режиме.

Днем ранее пожар вспыхнул на крыше строящегося концертного комплекса в Сириусе.

18 июля 2024, 11:25
Московского священника осудили за обмен порнографическими фото
РИА «Новости»
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Суд приговорил протоиерея Димитрия (Кувырталова), настоятеля храма Архангела Михаила в Летове, к трем годам колонии общего режима за обмен порнографическими фотографиями через WhatsApp. Об этом сообщил ТАСС адвокат священника Денис Балуев.

Отца Димитрия задержали в прошлом году во время командировки в зону СВО, когда караульный нашел в его телефоне несколько частных переписок, в которых священник и его собеседницы отправляли друг другу интимные фотографии. При этом одной из участниц переписки не было 18 лет.

Протоиерея задержали и поместили в комендатуру, после чего перевели в Москву. Сторона обвинения запросила для него восемь лет, однако Зюзинский районный суд приговорил к трем.

«Возник прецедент, когда отправка и получение в мессенджере по обоюдному согласию абонентов изображений квалифицировано как тяжкое преступление, за которое назначен реальный тюремный срок», - прокомментировал приговор адвокат.

Сторона защиты будет обжаловать приговор.

Ранее жители Архангельска возмутились публичным показом фильма «Природа любви», в котором были откровенные сцены.

Фото Священники
18 июля 2024, 10:39
В Приморье беременную собаку использовали для приманки тигрицы
РИА «Новости»
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Беременную собаку оставили на привязи на площадке завода в приморском поселке Пластун, чтобы приманить тигрицу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Собака сидела на цепи на производственной площадке без навеса целую неделю. Предположительно, ее привязали для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода.

В полицию о случившемся сообщили неравнодушные местные жители. Сейчас полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Эта уголовная статья предусматривает наказание от штрафа и вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

«Полиция просит граждан, ставших очевидцами происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах случившегося, обращаться по телефонам: 102, 8 (423 73) 3 21 71», - добавили в пресс-службе.

Приморье Животные Полиция
18 июля 2024, 10:14
Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Волгограде
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В Волгограде в жилом доме вспыхнул огонь. Пожарные тушат возгорание, сообщили в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло на улице Борьбы. Крыша одного из жилых четырехэтажных домов загорелась на площади в 250 квадратных метров. Судя по кадрам, спасателям пришлось применить пожарные лестницы.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали 35 жильцов. Пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

На месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники.

Накануне крупное возгорание произошло в Москве. На Пресненском Валу загорелось здание. По данным источника 360.ru, огонь распространился на площади в 700 квадратных метров. Из здания до прибытия спасателей эвакуировались 97 человек. Информации о пострадавших не было. Для тушения огня привлекли вертолет Ка-32.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия
18 июля 2024, 09:29
Двухлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Шарыпове
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В Шарыпово двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его мать с сожителем смотрела телевизор в другой комнате. Сейчас мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

ЧП произошло накануне вечером. По предварительным данным, взрослые оставили ребенка без присмотра в комнате с открытым окном.

Пока мать мальчика и ее сожитель смотрели телевизор в другой комнате, ребенок залез на подоконник и выпал в окно с высоты пятого этажа.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Медики выявили у него закрытую черепно-мозговую травму и травму живота. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

Мама ребенка заверила, что сын до этого никогда не проявлял интереса к окнам, не залазил на подоконник и не выглядывал из окна.

«Семья не состояла на профилактическом учете, характеризуется удовлетворительно», - отметили в пресс-службе.

Сейчас следователи продолжают проверку по факту случившегося.

Дети СК РФ

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