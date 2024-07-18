Пожар начался на территории завода в Екатеринбурге

По информации источника, Уральский завод транспортного машиностроения выпускает железнодорожную продукцию, станки-качалки, трамвайные вагоны и военную технику.

«Загорелась кровля пустующего цеха на площади в 300 „квадратов“, там велись сварочные работы. Трое рабочих эвакуировались, других людей в помещении не было», - сообщил источник в экстренных службах.

В главке МЧС по Свердловской области добавили, что загорелась кровля отдельно стоящего здания. В ведомстве уточнили, что сведений о пострадавших не поступало, на месте работают 14 единиц спецтехники и 37 человек личного состава.

В пресс-службе «Уралтрансмаша» подчеркнули, что возгорание уже ликвидировали, предприятие продолжает производственный процесс в штатном режиме.

Днем ранее пожар вспыхнул на крыше строящегося концертного комплекса в Сириусе.