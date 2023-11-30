Пожар начался на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону

В Москве во дворе дома на улице Винокурова загорелась трансформаторная подстанция. Раздались громкие хлопки, потом из нее повалил густой черный дым, сообщил источник «360».
Около 20:54 очевидцы сообщили о хлопках, после чего в будке начался пожар. Весь двор оказался в дыму. По информации источника, загорелись два отсека, они пока под напряжением. Соседний дом обесточили.
В пресс-службе МЧС по Москве «360» подтвердили факт возгорания и поступление заявки о пожаре по адресу улица Винокурова, дом 2.
«Там происходит возгорание в трансформаторной подстанции. <…> Подразделения находятся на месте, сведений о пострадавших не поступало», - сообщили в министерстве.
Подробную информацию обещали сообщить позднее, после выяснения обстоятельств.