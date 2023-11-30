Пожар начался на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону

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В центре Москвы на Большой Дмитровке от удара тока погибла лошадь. О происшествии сообщил источник «360».

Лошадь по кличке Маффин пострадала от разряда, когда дотронулась задними копытами до столба. На место выехали экстренные службы, участок огородили, сообщил источник. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, животное дотронулось до оголенного провода. Наездница тоже пострадала, но меньше. ЧП произошло у ресторана Il Letterato, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее в Челябинской области шесть лошадей утонули в озере. Животные вышли на лед и провалились. Спасателям удалось спасти двух лошадей, прорубив 150 метров льда до береговой линии.