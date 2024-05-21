21 мая 2024, 09:21

Пожар начался на рынке неподалеку от станции метро «Бибирево»

Соцсети
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Утром во вторник на рынке неподалеку от станции метро «Бибирево» начался пожар. Пользователи социальных сетей показали кадры с места ЧП.

На снимках можно увидеть, как в небо поднимается густой черный дым.

«На данный момент тушат, МЧС работает. Видимо, возгорание произошло внутри», - рассказал 360.ru один из очевидцев ЧП.

Характер пожара пока неизвестен, официальная информация не появлялась.

Пожары
21 мая 2024, 05:08
Крупный пожар на фабрике в Ногинске локализовали на 3600 «квадратах»
РИА «Новости»
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Крупный пожар на швейной фабрике в Ногинске локализовали на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Также появились кадры тушения возгорания.

Пожар начался 20 мая, бушевал весь вечер и часть ночи, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Произошло обрушение кровли по всей площади», - говорится в сообщении.

Огнеборцы также делали все, чтобы предотвратить распространение огня на соседние постройки. Для тушения пожара задействовали высотную технику. Кроме того, эвакуировали 20 человек.

В тот же день пожарные ликвидировали возгорание в ресторане в московском районе Люблино, задействовав для этой цели 53 спасателя и 16 единиц техники. Огонь в здании распространился на площади в 350 квадратных метров.

Также крупный пожар вспыхнул в одном из зданий на Краснодарской улице столицы. До прибытия спасателей его покинули 12 человек. Информация о пострадавших не поступала. Также уточнялись сведения о площади возгорания и о том, что именно горело.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва
21 мая 2024, 00:50
Грузовик насмерть сбил ребенка в Петербурге
РИА «Новости»
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Четырехлетний ребенок попал под колеса грузовика в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу.

По данным петербургской полиции, все произошло днем в понедельник, 20 мая, в районе Долгоозерной улицы. Четырехлетний ребенок ехал по тротуару на самокате в сопровождении своей матери. В этом момент во двор въехал грузовой автомобиль «Газ», и мальчик попал под колеса машины. В результате ДТП ребенок погиб.

Накануне водитель иномарки сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе на юге Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах. Авария произошла на Якорной улице в Южном административном округе столицы. В коляске находился девятимесячный младенец. В результате аварии есть пострадавшие.

Санкт-Петербург Дети Грузовики ДТП Машины Полиция
21 мая 2024, 00:46
«Разнимала их». Жительницу Красноярского края обвинили в жестоком избиении девочки
Unsplash
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Жительницу Назарово Красноярского края Екатерину обвинили в жестоком избиении 12-летней девочки из-за кражи электронной сигареты. Подруга многодетной матери Наталья рассказала 360.ru, что женщина никого не била, пыталась разнять дерущихся девочек, а теперь пострадавшая пытается просто «срубить» денег.

Собеседница 360.ru отметила, что в тот день она была вместе с подругой и хоть не присутствовала при самом конфликте, но в курсе происходящего. По ее словам, подруга ей рассказала, что случилось.

«Ее дочка подралась вот с этой девочкой. Дочка притащила ее за косы к себе домой. Мать разнимала их. А девочка просто денег решила „срубить“, вот и все», - заявила она.

Екатерина пыталась разнять дерущихся, а затем пострадавшая девочка куда-то убежала. Потом выяснилось, что она побежала к соседке, чтобы вызвать скорую помощь и полицию, пояснила Наталья. Она также добавила, что девочка - детдомовская. Ее взяла под опеку бабушка. При этом поведение у подростка не очень хорошее.

«Если б у нее взять со школы справки о ее поведении, будет все понятно. И образ жизни этой девочки понятен», - подчеркнула женщина.

По словам собеседницы 360.ru, ее подруга - хорошая мать, воспитывающая четверых детей. Сейчас она находится в декретном отпуске. И если понадобится, то она пойдет свидетелем по этому делу.

Наталья также добавила, что лично говорила по телефону с бабушкой пострадавшего подростка. На вопрос, будут ли они писать заявление в полицию, та ответила, что нет.

«Она говорит: „Мы ничего не будем. И поделом моей внучке, что ей вот так вот прилетело. Она задолбала меня воровать“», - рассказала она.

В заключение собеседница 360.ru подтвердила кражу вейпа, добавив, что был украден еще и телефон.

Ранее полиция задержала жителя Мытищ за избиение экс-супруги , в результате чего женщина попала с серьезными травмами в реанимацию.

Драки Дети Кражи Избиения Красноярский край
21 мая 2024, 00:01
«Отделался испугом». Мать спасшегося от медведей бегуна рассказала, как он их отогнал
Freepik
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Молодой парень в лесах Башкирии во время пробежки наткнулся на медведей с двумя медвежатами, но сумел сохранить самообладание и спастись. Мать бегуна рассказала 360.ru, как он себя чувствует после столкновения с опасными хищниками как ему удалось их отогнать.

«Нормально. Он просто сильно испугался. Его на следующий день еще трясло», - призналась женщина.

По ее словам, никаких травм ее сын тогда не получил.

На хищников мужчина наткнулся во время пробежки. Ему повезло, что он услышал шорох и остановился. Если бы продолжил бежать, то медведи бы на него напали.

«Он остановился и вовремя вспомнил, что надо шуметь. Он стал кричать. Один сразу убежал. Один подождал пока медвежата с дерева слезут и тоже убежали. Отделался испугом», - рассказала собеседника 360.ru.

По ее словам, именно медведица рычала на ее сына, а когда он начал кричать, то сразу побежала к медвежатам. После того, как детеныши слезли с дерева, они все убежали, объяснила женщина.

Только после этого он смог вернуться домой. В заключение мать спасшегося бегуна отметила, что сейчас ее сын находится в городе, где работает.

Ранее Telegram-канал 360.ru опубликовал видео с моментом спасения парня от диких зверей, с которыми он столкнулся около деревни Кучуково.

Медведи Башкирия

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