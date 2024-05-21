Пожар начался на рынке неподалеку от станции метро «Бибирево»

Жительницу Назарово Красноярского края Екатерину обвинили в жестоком избиении 12-летней девочки из-за кражи электронной сигареты. Подруга многодетной матери Наталья рассказала 360.ru, что женщина никого не била, пыталась разнять дерущихся девочек, а теперь пострадавшая пытается просто «срубить» денег.

Собеседница 360.ru отметила, что в тот день она была вместе с подругой и хоть не присутствовала при самом конфликте, но в курсе происходящего. По ее словам, подруга ей рассказала, что случилось.

«Ее дочка подралась вот с этой девочкой. Дочка притащила ее за косы к себе домой. Мать разнимала их. А девочка просто денег решила „срубить“, вот и все», - заявила она.

Екатерина пыталась разнять дерущихся, а затем пострадавшая девочка куда-то убежала. Потом выяснилось, что она побежала к соседке, чтобы вызвать скорую помощь и полицию, пояснила Наталья. Она также добавила, что девочка - детдомовская. Ее взяла под опеку бабушка. При этом поведение у подростка не очень хорошее.

«Если б у нее взять со школы справки о ее поведении, будет все понятно. И образ жизни этой девочки понятен», - подчеркнула женщина.

По словам собеседницы 360.ru, ее подруга - хорошая мать, воспитывающая четверых детей. Сейчас она находится в декретном отпуске. И если понадобится, то она пойдет свидетелем по этому делу.

Наталья также добавила, что лично говорила по телефону с бабушкой пострадавшего подростка. На вопрос, будут ли они писать заявление в полицию, та ответила, что нет.

«Она говорит: „Мы ничего не будем. И поделом моей внучке, что ей вот так вот прилетело. Она задолбала меня воровать“», - рассказала она.

В заключение собеседница 360.ru подтвердила кражу вейпа, добавив, что был украден еще и телефон.

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