Пожар начался на перегоне Сокольнической линии метро в Москве

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По его данным, загорелся в том числе вагон.

Поезд остановился в районе станции «Воробьевы горы» на Сокольнической линии столичного метро. Изначально сообщалось о задымлении в вагоне. Очевидцы сняли на видео место ЧП. Одна свидетельница случившегося рассказала, что в поезде пропадало электричество.

Также известно о пяти пострадавших в результате происшествия.