15 августа 2024, 20:55

Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили

РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС полностью потушили возгорание на заводе имени Ухтомского в Люберцах. Площадь пожара составила 2,7 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал о пожаре поступил диспетчерам в 08:35 утра. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Возгоранию присвоили третий ранг пожарной опасности.

Авиация МАЦ сбросила 150 тонн воды. На месте работали 95 человек личного состава и 33 единицы техники. В 12:40 стало известно о ликвидации пламени. Угрозы жизни и здоровью населению не было.

Ранее 360.ru показал кадры с места тушения пожара. Сотрудники МЧС задействовали в ликвидации вертолеты.

Накануне сильный пожар тушили в торговом комплексе «Рио» на юго-западе Москвы. Огонь распространился на 200 квадратных метрах. По предварительным данным, источник возгорания находился на одном из этажей, где располагался фитнес-центр.

Люберцы Пожары Заводы Москва
15 августа 2024, 21:13
Мощные взрывы сняли на видео на месте крушения Ту-22М3 под Иркутском
РИА «Новости»
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Несколько мощных взрывов прозвучали на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в районе поселка Михайловка Иркутской области. Об этом сообщил Telegram–канал Mash.

Предположительно, два взрыва сняли на видео очевидцы, находившиеся неподалеку от места крушения. На кадрах видно яркие вспышки и поднимающиеся в небо языки пламени. Местные жители сообщили о трех взрывах.

Глава региона Игорь Кобзев ранее писал, что после крушения самолета в Иркутской области спасатели нашли всех четырех военных. Ту-22М3 упал в безлюдной местности недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе.

Согласно неподтвержденной информации, у одного из членов экипажа диагностировали перелом ноги, еще двое получили множественные ушибы.

По данным Минобороны , предварительной причиной происшествия стала техническая неисправность. На месте ЧП работали экстренные службы.

Несколько мощных взрывов прозвучали на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в районе поселка Михайловка Иркутской области. Об этом сообщил Telegram–канал Mash.

Иркутская область Взрывы Видео Самолеты
15 августа 2024, 15:35
Появилось видео мощного пожара в Казани
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Днем 15 августа в Казани вспыхнула мансарда административного здания. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Пресс-служба МЧС России уточнила, что ЧП произошло на улице Восстания.

«На улице Восстания горит мансарда административного здания на 750 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет, люди эвакуировались самостоятельно», - отметили в ведомстве.

В 15:27 ведомство объявило о локализации возгорания. К тушению привлекли более 80 специалистов и 14 единиц техники.

Мощное возгорание произошло на заводе имени Ухтомского в Люберцах. На месте ЧП задействовали вертолеты, которые сбросили порядка 150 тонн воды, 360.ru показывал кадры с места ЧП.


Пожары Казань Видео
15 августа 2024, 10:38
Подросток ранил из отцовского дробовика своих одноклассников в Якутии
Pxhere
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Якутский подросток случайно встретил из дробовика отца в двух одноклассников. Об этом сообщила прокуратура региона.

«В Хангаласском районе госпитализированы двое школьников с дробовыми ранениями ног, случайный выстрел произвел несовершеннолетний», - указали в надзором ведомстве.

в Минздраве региона уточнили, подростки 14 и 15 лет получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

«На сегодняшний день состояние детей оценивается врачами средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - добавили в министерстве.

По информации агентства ЯСИА , вечером 13 августа двое подростков пришли к 13-летнему другу. Они зашли в гараж отца, где увидели два охотничьих ружья. Один из мальчиков взял оружие и выстрелил, попав в ноги ребятам.

Якутия Минздрав Школьники Оружие
15 августа 2024, 09:02
Три человека пострадали в ДТП с такси и машиной скорой в Подольске
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В Подольске утром 15 августа произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

На фото, которые опубликовало ведомство, видно, что вторым участником аварии был автомобиль такси.

Рано утром легковушка ехала по улице Кирова, где столкнулась со скорой. Произошло это около 06:00. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека. Подробностей об их состоянии в пресс-службе не привели.

От удара у такси отлетел бампер и повредило капот. У скорой помощи, судя по всему, разбита передняя часть машины. Все обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.

Фото Подольск Скорая помощь ДТП

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