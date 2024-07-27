Пожар на заводе «Куйбышевазот» потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на заводе «Куйбышевазот» в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.
Загорелись кабели и насосы на наружной установке очистки. Огонь охватил 200 квадратных метров.
К месту ЧП оперативно приехали спасатели. Пламя тушили 68 человек и 24 единицы техники.
Ликвидировать возгорание удалось спустя почти четыре часа. Обошлось без пострадавших.
Ранее крупный пожар произошел в жилой многоэтажке Ульяновска. Погибли три человека , среди них один ребенок. Из горящего дома эвакуировали 87 жильцов.
Очевидец поделился подробностями происшествия. Он отметил, что люди услышали взрыв, а потом начался «этот ужас». Предварительная причина возгорания - использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.