Пожар на заправке вспыхнул в Ставропольском крае

По данным журналистов, происшествие случилось на дороге Новоселицкое - Александровское примерно в 21:30. Пламя перешло на заправку и еще на два автомобиля, припаркованных рядом с АЗС.

Пожарные уже выехали на место ЧП и тушат огонь.

Как заявил временно исполняющий обязанности Новоселицкого МО Виктор Фетисов, один человек пострадал при пожаре. Сейчас его состояние стабильное, ему оказывают помощь.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП. На кадрах видно, как разгорелся огонь.

Похожая ситуация случилась в апреле в Свердловской области. Бензовоз загорелся вместе с колонкой. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. Для этого привлекли 12 сотрудников МЧС и четыре единицы специальной техники. В ходе случившегося пострадал один человек.