22 января 2024, 17:32

Пожар на терминале «Новатэка» в Усть-Луге ликвидировали

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На терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге полностью ликвидировали пожар. Об этом сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем Telegram-канале.

«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале „Новатэк“ работы по тушению пожара завершены», - написал он.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пожаре на терминале в порту Усть-Луга 21 января. На объекте приостановили технологический процесс. В компании уточнили, что причиной возгорания стало внешнее воздействие.

Взрывы и пожары на терминале «Новатэк» в Ленобласти стали следствием террористической атаки , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, профильные ведомства работают над тем, чтобы защитить объекты от подобных происшествий.

Песков добавил, что украинские власти по-прежнему демонстрируют «звериное лицо», атакуя гражданскую инфраструктуру, сообщила «Газета.ru».

Официальный представитель Кремля напомнил об ударе по Донецку, который произошел накануне.

Пожары Ленинградская область Взрывы Россия
22 января 2024, 15:10
Аниматор обожгла 10-летнюю именинницу жидким азотом в Москве
РИА «Новости»
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На северо-западе Москвы во время детского праздника пострадала 10-летняя девочка из-за внепланового «сюрприза» от аниматора. Та вылила на ребенка жидкий азот, сообщил Telegram-канале Shot.

По информации издания, в одном из семейных парков в ТЦ отмечали день рождения школьницы. Мама именинницы за 42 тысячи рублей заказала развлекательную программу. Она включала угощение детей черным мороженым и коктейлями, а также подарки. При этом шоу не подразумевало номера с жидким азотом.

Мать пострадавшей рассказала журналистам, что азот принесли в завершении программы, чтобы охладить приготовленный лимонад. По окончании шоу аниматор сделала «сюрприз» и полила им виновницу торжества, пренебрегая правилами техники безопасности. Артистка не учла того, что девочка была в этот момент в носках. В итоге после попадания азота на руки и ноги именинница закричала от боли.

Врачи диагностировали у девочки ожоги второй степени. Организаторы же сделали скидку заказчице праздника в семь тысяч рублей за произошедшее. Теперь в ситуации разбираются полицейские.

Ранее житель Москвы специально облил 17-летнего сына кипящим маслом из сковороды. Подросток получил ожоги уха, шеи и плеча.

Дети Москва
22 января 2024, 12:19
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на рынке в Самаре
Пресс-служба МЧС
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Пожарные смогли ликвидировать открытое горение на Кировском рынке в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар разгорелся на площади в тысячу квадратных метров. МЧС опубликовало видео, на котором показало работу пожарных расчетов. На кадрах видно, как торговые ряды до сих пор охватывает серый дым. Киоски сильно пострадали от масштабного пожара, некоторые из них обрушились из-за повреждений.

Ведомство сообщило, что в результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали 80 сотрудников МЧС, 23 единицы техники, а также пожарный поезд со станции «Кинель». Очевидцы опубликовали видео, как над территорией рынка поднимался столб черного дыма.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Измайлове. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры пять человек, в том числе ребенка. Огонь охватил порядка 20 квадратных метров, горели мебель и личные вещи. Возгорание полностью ликвидировали ночью 22 января.

Спасатели Пожары Видео
22 января 2024, 12:00
Человек погиб при возгорании матраса на севере Москвы
РИА «Новости»
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Пожар произошел в квартире на улице Правды в Москве. В результате возгорания матраса погиб один человек, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, возгорание началось в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Спасателям пришлось вскрывать дверь в нее из-за плотно идущего дыма. На месте происшествия обнаружили мужчину, его попытались реанимировать, но он скончался.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Его ликвидировали. Специалисты начали тактическую вентиляцию.

Источник также добавил, что с момента вызова скорой прошло более 40 минут.

Ранее пожарные спасли пять человек при возгорании в пятиэтажке в районе Измайлово на востоке Москвы.

Пожары Москва
22 января 2024, 11:13
Массовая драка подростков в ТРЦ Благовещенска попала на видео
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Подростки устроили массовую драку в торгово-развлекательном центре «Острова» в Благовещенске. В потасовке участвовали около 10 ребят, в распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Причиной драки стал внешний вид одного из подростков, сообщил очевидец. Один из ребят удар парня по лицу, за пострадавшего начал заступаться друг, которого в результате избили. Свидетель происшествия также сообщил, что у одного из подростков был травматический пистолет.

«Друг парня пришел с „травматом“ и выстрелил в небо и после этого прострелил парню бок, его избили, после этого его забрала полиция», - рассказал он.

Проверку по факту конфликта проводят правоохранительные органы, сообщили в ГТРК «Амур». Личности большинства участников драки установили.

Ранее подростки устроили «бойцовский клуб» на улицах Нижнего Новгорода. Во время драк старшие по возрасту ребята обучали более юных различным приемам борьбы.

Драки Дети Видео Полиция

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