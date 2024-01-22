Пожар на терминале «Новатэка» в Усть-Луге ликвидировали

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«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале „Новатэк“ работы по тушению пожара завершены», - написал он.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пожаре на терминале в порту Усть-Луга 21 января. На объекте приостановили технологический процесс. В компании уточнили, что причиной возгорания стало внешнее воздействие.

Взрывы и пожары на терминале «Новатэк» в Ленобласти стали следствием террористической атаки , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, профильные ведомства работают над тем, чтобы защитить объекты от подобных происшествий.

Песков добавил, что украинские власти по-прежнему демонстрируют «звериное лицо», атакуя гражданскую инфраструктуру, сообщила «Газета.ru».

Официальный представитель Кремля напомнил об ударе по Донецку, который произошел накануне.