Пожар на терминале «Новатэка» в Ленобласти локализовали
Сотрудники МЧС локализовали возгорание на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кингисеппского района.
«Спасатели локализовали пожар, но пока не ликвидировали. На объекте горит цистерна объемом порядка 100 кубометров», - заявили в пресс-службе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, оперативные службы провели экстренную эвакуацию персонала станции. По его словам, уровень пожара понизили.
«Средства и силы Леноблпожспаса и МЧС привлекли к тушению пожара. Режим повышенной опасности ввели в Кингисеппском районе. По моему поручению на место выехали ответственные специалисты администрации Ленобласти», - добавил он.
Возгорание на угольном терминале «Новатэка» в Усть-Луге произошло в ночь на воскресенье, 21 января. По информации Telegram-канала Mash, перед началом возгорания прозвучали два взрыва, экстренные службы установят причину ЧП.