Пожар на Тамбовском пороховом заводе квалифицировали как теракт

Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб. Наказание по этой статье - до 20 лет лишения свободы.

По данным издания, удар пришелся по крыше отдельно стоящего одноэтажного здания. Рядом нашли фрагменты, предположительно, беспилотника, которым могли атаковать завод.

ЧП произошло в ночь на 11 ноября. Как сообщали местные жители, сначала раздался взрыв, а потом начался пожар. Спасателям быстро ужалось его потушить - за полчаса. Обошлось без пострадавших, работников завода не эвакуировали.

Ранее пожар на пороховом заводе Тамбова произошел в июне. Число погибших при взрыве и последующим возгорании выросло до пяти. Жертвами стали рабочие подрядной организации, которые занимались ремонтом помещения. Тогда причиной взрыва на заводе назвали человеческий фактор , следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.