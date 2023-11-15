15 ноября 2023, 09:02

Пожар на Тамбовском пороховом заводе квалифицировали как теракт

РИА «Новости»
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Взрыв и последовавший за ним пожар на Тамбовском пороховом заводе в Котовске классифицировали как террористический акт. Расследование ведет спецуправление центрального аппарата СКР, написал «Коммерсант».

Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб. Наказание по этой статье - до 20 лет лишения свободы.

По данным издания, удар пришелся по крыше отдельно стоящего одноэтажного здания. Рядом нашли фрагменты, предположительно, беспилотника, которым могли атаковать завод.

ЧП произошло в ночь на 11 ноября. Как сообщали местные жители, сначала раздался взрыв, а потом начался пожар. Спасателям быстро ужалось его потушить - за полчаса. Обошлось без пострадавших, работников завода не эвакуировали.

Ранее пожар на пороховом заводе Тамбова произошел в июне. Число погибших при взрыве и последующим возгорании выросло до пяти. Жертвами стали рабочие подрядной организации, которые занимались ремонтом помещения. Тогда причиной взрыва на заводе назвали человеческий фактор , следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Терроризм
15 ноября 2023, 09:00
Юную фехтовальщицу насквозь пробили шпагой на тренировке на северо-западе Москвы — СМИ
Фото: freepik.com
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В Северо-Западном округе Москвы в фитнес-клубе «Энигма» 15-летняя девочка получила сквозное колотое ранение шпагой во время тренировки по фехтованию. Пострадавшая потеряла много крови, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, раненую девочку срочно доставили в больницу с Живописной улицы. Несмотря на кровопотерю, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Сотрудники полиции приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Им предстоит выяснить, почему у школьницы не было нагрудной защиты на занятии, а на шпаге ее напарницы отсутствовал предохранительный наконечник.

Ранее в московской школе № 1250 ученику случайно продали бутылку чая , в которой было чистящее средство. Мальчику пришлось вызывать скорую помощь. Сейчас его жизнь в безопасности. Следователи начали проверку после случившегося.

Дети Школьники Москва 2023
15 ноября 2023, 08:48
Смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика произошло под Екатеринбургом
Фото: freepik.com
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Крупное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов рядом с Верхней Пышмой. Автобус и грузовой автомобиль врезались друг в друга. Об этом заявила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, сообщил ТАСС.

Крупное ДТП произошло на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов рядом с Верхней Пышмой. Автобус и грузовой автомобиль врезались друг в друга. Об этом заявила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, сообщил ТАСС.

По предварительной информации, из-за аварии погибли два человека, еще шесть пострадали. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, а также следователи, спасатели и медики.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются», - указали в пресс-службе.

В связи с аварией ограничили движение транспорта в районе 318-го километра автотрассы.

Представители Госавтоинспекции напомнили, что в регионе выпал снег, из-за чего повысились риски на дорогах. Они посоветовали водителям следить за скоростью при поездках, а также учитывать все дорожные условия: трафик, видимость, осадки и состояние дорожного покрытия.

Ранее смертельное ДТП произошло в Нижегородской области. Водитель «Нивы» на трассе в деревне Свободная не справился с управлением. Легковая машина перевернулась и врезалась в ЛЭП.

Урал ДТП
15 ноября 2023, 03:54
«Буду в другом облике». Погибшая в Петербурге восьмиклассница оставила странное послание
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге в понедельник нашли тело 14-летней девочки. После этого на ее странице в соцсети начали выходить странные послания. В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет, сообщило издание kp.ru.

До того, как исчезнуть, восьмиклассница написала в соцсети «Не совершайте мою ошибку» и перестала выходить на связь. Ее тело нашли 13 ноября около 18:00, а позже стали выходить посты от ее имени. В одном из них она написала, что переродится: «Я буду с вами в другом облике». Появление постов в соцсетях после смерти - это отложенные публикации.

По информации издания, девочку воспитывала мама, у нее есть старшая сестра. Семья считалась благополучной. В Санкт-Петербург они переехали из Орска Оренбургской области. Девочка хорошо училась, увлекалась театром и корейской поп-культурой, у нее было много друзей.

В день гибели в школе девочка вела себя как обычно, рассказали изданию одноклассники. Из школы вышла с хорошим настроением.

«После ее смерти директриса предупредила нас о проверках. Учителя плакали. Один из уроков сорвался, потому что педагог был не в состоянии его вести», - рассказала изданию подруга погибшей.

Друзья девочки отметили, что она часто общалась загадками, но никогда не говорила о своих проблемах.

Дети Школьники
15 ноября 2023, 02:48
Пятнадцатилетняя школьница пропала в Воронеже на Машмете
Freepik
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В Воронеже на Машмете пропала 15-летняя девочка. Школьница ушла из дома и перестала выходить на связь. Об этом сообщило издание «Вести Воронеж» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Регион 36».

В материале опубликовали приметы подростка: худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, карие глаза, каштановые волосы. В день пропажи на девочке была светлая толстовка, черные брюки и черно-белые кроссовки.

Ранее, 18 октября, в Бурятии пропали две школьницы 16 и 14 лет. По информации Telegram-канала Baza, девочки ушли из детского дома. В день исчезновения воспитатели решили, что дети скоро вернутся, однако они так и не пришли. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские и волонтеры принялись за поиски пропавших.

До этого в Екатеринбурге пропала другая школьница , ей 14 лет. В последней раз ребенка видели в Октябрьском районе города.

Дети

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